Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава BP Роберт Дадли планирует покинуть свой пост, пишут СМИ

Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли намерен уйти со своей должности в течение года. Об этом сообщает телеканал Sky News. По имеющейся информации, об уходе Дадли с поста может быть объявлено уже в октябре.
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Глава нефтегазовой компании Роберт Дадли намерен покинуть пост

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Генеральный директор нефтяной компании BP с октября 2010 года. Ранее - член совета директоров британской компании с апреля 2009 по октябрь 2010 года, президент, председатель правления и главный управляющий директор ОАО «ТНК-BP Менеджмент» с сентября 2003 года по декабрь 2008 года, исполнительный вице-президент BP по Африке, России и Каспию в 2002-2003 годах, с 1999 года отвечал за разработку стратегии, был исполнительным помощником главного управляющего директора и вице-президентом по вопросам возобновляемых и альтернативных источников энергии в BP...
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