Экономика
Газета.RuГлава BP Роберт Дадли планирует покинуть свой пост, пишут СМИ
Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли намерен уйти со своей должности в течение года. Об этом сообщает телеканал Sky News. По имеющейся информации, об уходе Дадли с поста может быть объявлено уже в октябре.
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Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
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