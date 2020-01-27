Энергетика
REGNUMГлава BP: эпоха нефти по $100 за баррель закончилась
Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, заявил глава ВР Роберт Дадли на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он полагает, что нефть постепенно будут вытеснять газ и другие источники энергии, хотя она ещё много десятилетий будет использоваться в нефтехимии.
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с чего всё началось
Эпоха нефти по $100 за баррель прошла в глобальной оценке рынков, но геополитические события могут опровергнуть эти прогнозы. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.Экономика сегодня03:39
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