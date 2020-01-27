Эпоха нефти по $100 за баррель прошла в глобальной оценке рынков, но геополитические события могут опровергнуть эти прогнозы. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

с чего всё началось

Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, заявил глава ВР Роберт Дадли на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он полагает, что нефть постепенно будут вытеснять газ и другие источники энергии, хотя она ещё много десятилетий будет использоваться в нефтехимии.

Глава BP: эпоха нефти по $100 за баррель закончилась

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