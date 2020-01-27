Энергетика
РБКГлава BP назвал прошедшим время нефти по $100 за баррель
Глава нефтегазовой компании BP Роберт Дадли считает, что времена, когда баррель нефти стоил $100, прошли навсегда. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
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с чего всё началось
Эпоха нефти по $100 за баррель прошла в глобальной оценке рынков, но геополитические события могут опровергнуть эти прогнозы. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.Экономика сегодня03:39
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Политика
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Происшествия
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Происшествия
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Официальный представитель Кремля отметил, что в правительстве осведомлены о действиях главы Чувашии.
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В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
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Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы
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Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
63-летняя советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике.
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Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Происшествия
В Нижневартовске стрельба из автомата закончилась погромом в кафе
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге начнется в 2022 году
Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге начнется в 2022 году По словам Александра Высокинского, к этому сроку выроют первый котлован.
Шоу-бизнес
Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы
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Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств
Президент России Владимир Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи.
Авто
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Коронавирус у пассажира с температурой в Шереметьево не подтвержден
В Роспотребнадзоре не подтвердили подозрение на коронавирус у госпитализированного с температурой из Шереметьево пассажира.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Политика
Подданный Японии задержан в России за попытку собрать секретные данные
Подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
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Эпидемия коронавируса ускорила падение фондового рынка России
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Боярский назвал придурью желание рожать в старости
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Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.