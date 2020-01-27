Энергетика

РБКРБКГлава BP назвал прошедшим время нефти по $100 за баррель

Глава нефтегазовой компании BP Роберт Дадли считает, что времена, когда баррель нефти стоил $100, прошли навсегда. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
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с чего всё началось

Ценовые реалии перенаправляют российскую нефть в Африку и Азию

Эпоха нефти по $100 за баррель прошла в глобальной оценке рынков, но геополитические события могут опровергнуть эти прогнозы. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Экономика сегодня03:39

Подробнее о событии

Миру «посоветовали» забыть о ценах на нефть по $100 за баррель

Росбалт04:54

Глава BP рассказал об окончании эпохи высоких цен на нефть

News.ru02:36

Глава BP назвал прошедшим время нефти по $100 за баррель

РБК02:48

Глава BP: эпоха нефти по $100 за баррель закончилась

REGNUM02:45

Миру предрекли конец эпохи дорогой нефти

Lenta.ru03:30

Глава BP спрогнозировал снижение спроса на нефть

Взгляд.ру01:16

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

ТАСС01:11
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Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Общество

В Москве 28 января ожидается самый сильный снегопад с начала зимы

Газета.Ru 04:37
Политика

«Агент Гитлера»: ЦРУ обнародовало архивные документы о Степане Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул-2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — приводит телеканал цитату из документа.
Пятый канал 23 января в 21:30
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Интерфакс 25 января в 00:15
Происшествия

В ДТП под Калугой погибли дети директора брянской гимназии

Наш Брянск.Ru 02:58
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Коби является пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии, двукратным олимпийским чемпионом, а также он 18 раз участвовал в матче всех звезд.
BFM.ru вчера в 15:19
Политика

Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
РБК 07:32
Происшествия

Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 05:11
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета 05:13
Происшествия

У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета

У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
Lenta.ru 04:39
Политика

Кремль не стал комментировать действия главы Чувашии

Официальный представитель Кремля отметил, что в правительстве осведомлены о действиях главы Чувашии.
Деловое.ТВ 05:58
Происшествия

Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей

В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Газета.Ru 07:27
Политика

Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы

Московский Комсомолец 06:14
Здоровье

В Саратове все школы закрывают на карантин

В администрации Саратова сообщили, что с 28 января все городские школы закрываются на карантин.
Pravda.Ru 06:14
Шоу-бизнес

Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

63-летняя советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике.
Российская газета 07:15
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Происшествия

В Нижневартовске стрельба из автомата закончилась погромом в кафе

Аргументы и Факты - Югра 04:38
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:09
Общество

Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге начнется в 2022 году

Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге начнется в 2022 году По словам Александра Высокинского, к этому сроку выроют первый котлован.
Екатеринбург-ТВ 06:39
Шоу-бизнес

Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы

Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.
7Дней.ру 03:00
Политика

Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств

Президент России Владимир Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи.
RT на русском 06:33
Авто

Volvo хочет в три раза увеличить продажи гибридов, чтобы избежать штрафов от Брюсселя

Движок 07:04
Происшествия

Коронавирус у пассажира с температурой в Шереметьево не подтвержден

В Роспотребнадзоре не подтвердили подозрение на коронавирус у госпитализированного с температурой из Шереметьево пассажира.
РЕН ТВ 07:17
Биатлон

Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
RT на русском вчера в 14:15
Политика

Подданный Японии задержан в России за попытку собрать секретные данные

Подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале.
RT на русском 07:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости 05:43
Финансы

Эпидемия коронавируса ускорила падение фондового рынка России

Инвесторы стали избавляться от рисковых активов на фоне эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV в Китае, что привело к падению индексов российского фондового рынка и курса рубля, пишет РБК.
Ruposters.ru 05:55
Шоу-бизнес

Боярский назвал придурью желание рожать в старости

Комсомольская правда 07:03
Культура

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости 25 января в 11:45
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ещё по теме
Роберт Уоррен Дадли
Американский бизнесмен
Генеральный директор нефтяной компании BP с октября 2010 года. Ранее - член совета директоров британской компании с апреля 2009 по октябрь 2010 года, президент, председатель правления и главный управляющий директор ОАО «ТНК-BP Менеджмент» с сентября 2003 года по декабрь 2008 года, исполнительный вице-президент BP по Африке, России и Каспию в 2002-2003 годах, с 1999 года отвечал за разработку стратегии, был исполнительным помощником главного управляющего директора и вице-президентом по вопросам возобновляемых и альтернативных источников энергии в BP...
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