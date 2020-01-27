Да, где-то термин "энергетическая" подразумевает электрогенерацию, но я говорю обо всех видах энергии. В ВР сегодня работают около восьми тысяч человек в сфере возобновляемых источников энергии, ветро- и солнечной энергетики.

с чего всё началось

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Глава BP: эпоха нефти по $100 за баррель закончилась

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