Энергетика
REGNUMГлава BP: эпоха нефти по $100 за баррель закончилась
Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, заявил глава ВР Роберт Дадли на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он полагает, что нефть постепенно будут вытеснять газ и другие источники энергии, хотя она ещё много десятилетий будет использоваться в нефтехимии.
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с чего всё началось
Да, где-то термин "энергетическая" подразумевает электрогенерацию, но я говорю обо всех видах энергии. В ВР сегодня работают около восьми тысяч человек в сфере возобновляемых источников энергии, ветро- и солнечной энергетики.ТАСС01:00
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