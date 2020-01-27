Да, где-то термин "энергетическая" подразумевает электрогенерацию, но я говорю обо всех видах энергии. В ВР сегодня работают около восьми тысяч человек в сфере возобновляемых источников энергии, ветро- и солнечной энергетики.

с чего всё началось

Глава ВР Роберт Дадли заявил, что глобальный спрос на нефть постепенно сокращается, сообщает «ТАСС». По мнению директора нефтяной компании, времена, когда цены нефти достигали $100 за баррель, прошли навсегда.

Глава ВР считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

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