Энергетика

Мой БрянскМой БрянскГлава ВР считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Глава ВР Роберт Дадли заявил, что глобальный спрос на нефть постепенно сокращается, сообщает «ТАСС». По мнению директора нефтяной компании, времена, когда цены нефти достигали $100 за баррель, прошли навсегда.
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с чего всё началось

Глава ВР о работе в России: сохраняйте доверие

Да, где-то термин "энергетическая" подразумевает электрогенерацию, но я говорю обо всех видах энергии. В ВР сегодня работают около восьми тысяч человек в сфере возобновляемых источников энергии, ветро- и солнечной энергетики.
ТАСС01:00

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Миру предрекли конец эпохи дорогой нефти

Lenta.ru03:30

Глава BP спрогнозировал снижение спроса на нефть

Взгляд.ру01:16

Глава BP назвал прошедшим время нефти по $100 за баррель

РБК02:48

Глава BP: эпоха нефти по $100 за баррель закончилась

REGNUM02:45

Глава BP рассказал об окончании эпохи высоких цен на нефть

News.ru02:36

Глава Би-Пи предсказал непробиваемый потолок цены на нефть

Красная весна02:59

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

ТАСС01:11
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

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Названы сжигающие жир и наращивающие мышцы продукты

Lenta.ru вчера в 07:18
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Зима без снега может привести к проблемам для природы и человека

Бесснежная зима грозит проблемами с урожаем и исчезновением многих насекомых, значимых для пищевой цепочки.
Российская газета 03:02
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Lenta.ru 00:21
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
Общество

«Симпсоны» предсказали заражение коронавирусом через посылки из Китая

Многие инфекционисты оценили риск заразиться китайским коронавирусом через посылки из Китая.
Южный Федеральный 24 января в 07:08
Музыка

В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru

Проблемы в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group - "Почта Mail.ru" наблюдаются в понедельник в России.
ТАСС 03:42
Происшествия

С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт

В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
RT на русском 02:46
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Экономика

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
RT на русском 02:20
Политика

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Экономика

Материнский капитал ожидает указаний

В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Политика

Премьер-министр Нидерландов извинился за Холокост

Во время выступления на церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста в Амстердаме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за действия правительства страны во время Второй мировой войны, 26 января сообщает Dutch News.
Красная весна вчера в 20:36
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
BFM.ru вчера в 15:19
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75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
Политика

Песков объяснил, почему правительство Медведева подало в отставку

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение об отставке правительства на фоне новых оценок и задач, которые поставил президент страны Владимир Путин.
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Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе

Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
ТК Звезда вчера в 10:56
Политика

Трамп опроверг слова Болтона касательно военной помощи Украине

Утверждения бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона касательно остановки военной помощи Украине не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп 27 января на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 01:51
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Вильфанд заявил, что февраль не ожидается «суперхолодным», но температура будет заметно ниже, чем в январе.
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В Омске пять человек насмерть отравились спиртным

В Омске пять человек скончались в результате отравления техническим спиртом, который был продан погибшим под видом алкоголя.
Газета.Ru 02:54
Общество

Некоторые телеканалы получали иностранное финансирование в 2018-м году

В отчетах ведомства фигурируют также "Новая газета", "Коммерсантъ" и "Ведомости" - всего более 400 российских СМИ.
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В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 03:32
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс 25 января в 14:57
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В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков в городе.
RT на русском 02:07
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Астрономы обнаружили «звезду-вампира»

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Как можно видеть, география распространения уже вышла далеко за пределы Китая, и с каждым днём расширяется.
3DNews вчера в 11:01
Армия и оружие

В МИД прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде

Позже телеканал "ас-Сумария" сообщил со ссылкой на источники в органах безопасности, что при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
РИА Новости 04:02
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Роберт Уоррен Дадли
Американский бизнесмен
Генеральный директор нефтяной компании BP с октября 2010 года. Ранее - член совета директоров британской компании с апреля 2009 по октябрь 2010 года, президент, председатель правления и главный управляющий директор ОАО «ТНК-BP Менеджмент» с сентября 2003 года по декабрь 2008 года, исполнительный вице-президент BP по Африке, России и Каспию в 2002-2003 годах, с 1999 года отвечал за разработку стратегии, был исполнительным помощником главного управляющего директора и вице-президентом по вопросам возобновляемых и альтернативных источников энергии в BP...
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