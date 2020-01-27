Энергетика
Мой БрянскГлава ВР считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Глава ВР Роберт Дадли заявил, что глобальный спрос на нефть постепенно сокращается, сообщает «ТАСС». По мнению директора нефтяной компании, времена, когда цены нефти достигали $100 за баррель, прошли навсегда.
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с чего всё началось
Да, где-то термин "энергетическая" подразумевает электрогенерацию, но я говорю обо всех видах энергии. В ВР сегодня работают около восьми тысяч человек в сфере возобновляемых источников энергии, ветро- и солнечной энергетики.ТАСС01:00
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
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Проблемы в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group - "Почта Mail.ru" наблюдаются в понедельник в России.
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С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт
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Премьер-министр Нидерландов извинился за Холокост
Во время выступления на церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста в Амстердаме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за действия правительства страны во время Второй мировой войны, 26 января сообщает Dutch News.
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Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение об отставке правительства на фоне новых оценок и задач, которые поставил президент страны Владимир Путин.
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Трамп опроверг слова Болтона касательно военной помощи Украине
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Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
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Некоторые телеканалы получали иностранное финансирование в 2018-м году
В отчетах ведомства фигурируют также "Новая газета", "Коммерсантъ" и "Ведомости" - всего более 400 российских СМИ.
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В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков в городе.
Космос
Астрономы обнаружили «звезду-вампира»
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Коронавирус: как следить за динамикой распространения в Азии и других регионах
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Армия и оружие
В МИД прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде
Позже телеканал "ас-Сумария" сообщил со ссылкой на источники в органах безопасности, что при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.