Эпоха нефти по $100 за баррель прошла в глобальной оценке рынков, но геополитические события могут опровергнуть эти прогнозы. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

с чего всё началось

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

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