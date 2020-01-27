Энергетика
ТАССГлава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
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с чего всё началось
Эпоха нефти по $100 за баррель прошла в глобальной оценке рынков, но геополитические события могут опровергнуть эти прогнозы. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.Экономика сегодня03:39
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