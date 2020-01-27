Энергетика

ТАССТАССГлава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
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Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

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Роберт Уоррен Дадли
Американский бизнесмен
Генеральный директор нефтяной компании BP с октября 2010 года. Ранее - член совета директоров британской компании с апреля 2009 по октябрь 2010 года, президент, председатель правления и главный управляющий директор ОАО «ТНК-BP Менеджмент» с сентября 2003 года по декабрь 2008 года, исполнительный вице-президент BP по Африке, России и Каспию в 2002-2003 годах, с 1999 года отвечал за разработку стратегии, был исполнительным помощником главного управляющего директора и вице-президентом по вопросам возобновляемых и альтернативных источников энергии в BP...
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