Энергетика
ТАССГлава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
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Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
Общество
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Авто
Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска
В понедельник, 27 января, Горьковский автозавод (ГАЗ) возобновил работу после корпоративного отпуска, который проходил с 9 по 24 января.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Происшествия
На оставившего детей в «Шереметьево» мужчину завели уголовное дело
Следствие завело дело на отца, оставившего двух малолетних детей в московском аэропорту "Шереметьево", ведется его розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Авто
Стала известна дата начала продаж кроссовера Kia Seltos в России
Продажи нового южнокорейского кроссовера Kia Seltos, который в сети называют «убийцей» Hyundai Creta, начнутся в России со 2 марта.
Происшествия
В Оренбургской области двоих подростков нашли мертвыми под снегом
Следователи начали проверку после смерти двух подростков в Гайском городском округе Оренбургской области, тела которых нашли под снегом.
Экономика
В Башкирии названы отрасли с самой высокой конкуренцией на госторгах
Самая низкая конкуренция наблюдается в сфере услуг по аренде и лизингу медоборудования и при закупках лекарств — порядка 1,5. В числе ключевых достижений в работе контрактной системы в 2019 году Денис Булатов назвал изменение соотношения между государственными и муниципальными заказчиками в пользу последних: 47% против 39% в 2018 году.
Общество
Михаил Игнатьев: «Отвергаю все домыслы и сплетни о моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС»
27 января на еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев прокомментировал распространяемые в медиапространстве публикации по поводу эпизода, случившегося на церемонии вручения ключей от пожарной техники.
Хоккей
Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Экономика
У Мишустина попросили налоговую амнистию для бизнеса
В Партии роста уверены, что предприятиям стоит разрешить ускоренную амортизацию нового оборудования и ее зачет не только по налогу на прибыль, но и по налогу на имущество и НДС.
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Общество
Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений
Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место.
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Происшествия
С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
Общество
Российские авиакомпании ищут замену Boeing 737 MAX
Авиакомпания Utair частично заменит самолеты Boeing 737 MAX на модели предыдущего поколения — Boeing 737 NG, сообщил через представителя президент «Utair — пассажирских авиалиний» Павел Пермяков «Ведомостям».
Космос
Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле
Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат
Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
Общество
В России могут начать наказывать за скручивание пробега у автомобилей
Глава ассоциации «Российские автомобильные» дилеры Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скручивание пробега у подержанных автомобилей.