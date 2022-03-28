РИА НовостиГлава Банка Англии Бейли пожаловался на энергетический шок из-за антироссийских санкцийХорошо ли подобран заголовок?ДаНетГлава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил о топливном кризисе и резком росте стоимости жизни из-за санкций против России.РИА НовостиВ Англии может произойти топливный кризис и резкий рост стоимости жизни из-за антироссийских санкций.Национальная служба новостейВ ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.РИА НовостиПо словам Бейли, Банк Англии принимает необходимые меры для смягчения последствий удара для британской экономики.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГлава Банка Англии пожаловался на энергетический шок из-за антироссийских санкцийNVL09:30Банк Англии заявил о сильном росте цен и энергетическом шоке из-за санкций против РоссииBanki Loans09:29Глава Банка Англии назвал историческим шоком последствия антироссийских санкцийОбщественная служба новостей08:57В Банке Англии заявили об энергетическом шоке из-за антироссийских санкцийНациональная служба новостей09:21Антироссийские санкции привели Банк Англии в энергетический шокВестник Кавказа08:53Глава Банка Англии Бейли пожаловался на энергетический шок из-за антироссийских санкцийРИА Новости08:53Показать ещёОценить73Поделиться