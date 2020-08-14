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Глава Банка России заработала в 2019 году 35,9 млн рублей

Доход главы ЦБРФ Эльвиры Набиуллиной за 2019 год составил 35,9 млн рублей. Это на 1,2 млн рублей больше, чем в 2018-м.В источнике
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Коммерсантъ

Топ-менеджеры регулятора заработали 0,5 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 16:26
Rambler News Service

Доход главы Минприроды в 2019 году снизился почти в пять раз

Rambler News Serviceвчера в 11:17
News.ru

Глава Банка России заработала в 2019 году 35,9 млн рублей

News.ruвчера в 11:41
ПРАЙМ

Доход Набиуллиной в 2019 году вырос до 35,9 млн рублей

ПРАЙМвчера в 11:20
Life.ru

Набиуллина задекларировала доход за 2019 год

Life.ruвчера в 12:19
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Finam.Ruвчера в 12:25
ТАСС

Доход депутата, допустившего ранее нарушения в декларации, за год вырос на 755 тыс. рублей

ТАССвчера в 13:16

Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии

Белорусский лидер высказался о ситуации с забастовками рабочих, которые поддерживают требования оппозиционеров провести честные выборы и рассмотреть возможность победы других кандидатов, помимо Лукашенко.
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
CT newsвчера в 12:43
4

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»

США отправят на встречу с представителями России в Вену для обсуждения вопросов стратегической стабильности одну из самых высокопоставленных делегаций за всю историю, пообещал спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
Газета.Ruвчера в 13:22
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Windows 10 сама покажет все свои обновления

Предварительная версия обновленной операционной системы Windows 10 получила приложение «Советы», которое уведомляет пользователя обо всех изменениях, привнесенных обновлением.
Vevby.ru13 августа в 16:40
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Канада и США договорились о продлении закрытия границы до 21 сентября

Канада и США договорились о продлении действующих из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений по пересечению границы до 21 сентября, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
RT на русскомвчера в 16:41