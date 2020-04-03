Коронавирус
iReactorГлава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров. Подобный режим будет действовать в Башкирии и на следующей неделе.
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Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
Премьер утвердил правила поведения при введении режимов ПГ и ЧС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает обязательные правила поведения граждан и организаций в случае введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Политика
Путин объяснил необходимость карантина до мая
Президент России Владимир Путин призвал надежно обеспечивать порядок и безопасность в период пандемии коронавируса.
Общество
На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области продлят до 20 апреля
Областные власти намерены ввести несколько вариантов ограничений для разных районов региона Действие режима самоизоляции в Свердловской области планируется продлить до 20 апреля.
Экономика
Безработица в США подскочила рекордными за 45 лет темпами
Аналитики, опрошенные Рейтером, ожидали роста безработицы на уровне 3,8%. Также эксперты ожидали снижения числа рабочих мест только на 100 тысяч.
Авто
Mazda выпустила спецверсии моделей к своему 100-летию
Самые богатые версии тогдашнего купе Mazda R360 имели двухцветную окраску кузова с бордовой крышей.
Кино
Marvel сделала часть своих комиксов бесплатными до 4 мая
Американская компания Marvel открыла бесплатный доступ к части архива своих комиксов.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Политика
Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.
Происшествия
ФСБ отчиталась о предотвращенных терактах в Ставрополье и ХМАО
ФСБ России предотвратила теракты в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Здоровье
Врачи больницы Петербурга жалуются на нехватку защиты, комздрав опровергает
Десять человек в медицинских масках и халатах рассказывают о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, препаратов, а в палаты не проведён кислород.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
Мэр Москвы высказался против раздачи финансовой помощи на руки в условиях нерабочих дней
Сергей Собянин назвал это неподъемным для региональных бюджетов.
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $30 за баррель
Цена нефти марки Brent начала расти и уже превысила $30 за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Происшествия
Заболевшая коронавирусом звезда сериала «Счастливы вместе» сбежала из-под карантина
43-летняя актриса Янина Бугрова после отпуска во Франции сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.
Экономика
Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ
В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
Здоровье
В ДНР ужесточили режим повышенной готовности
Напомним, сегодня в ДНР ввели режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
Здоровье
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Политика
Путин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам
Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Политика
США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании
США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Происшествия
В Приморье произошло частичное обрушение моста
В Приморье частично обрушился мост чрез реку Суходол. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Биатлон
Глава СБР Драчев отреагировал на письмо с призывом уйти в отставку
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев усомнился в подлинности письма, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны призвали его добровольно покинуть свой пост.