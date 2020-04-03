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Энергетика Цена нефти Brent превысила $30 за баррель Цена нефти марки Brent начала расти и уже превысила $30 за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

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Происшествия В Приморье произошло частичное обрушение моста В Приморье частично обрушился мост чрез реку Суходол. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.