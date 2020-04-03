Коронавирус

iReactoriReactorГлава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров. Подобный режим будет действовать в Башкирии и на следующей неделе.
Читать в источнике
Комментировать202

Подробнее о событии

Второе обращение Путина; Covid-19; что нас погубит; Шаймуратов Герой - неделя в Башкирии

Башинформ08:35

Радий Хабиров о режиме самоизоляции в Башкирии: «Возможно, мы его демократизируем более-менее»

UfaTime.ru01:17

«Все сидим дома»: оперативное совещание Радия Хабирова 3 апреля. Главное

ProUfu.ru04:21

Глава Башкирии решил продлить полную самоизоляцию по коронавирусу

МедиаКорСеть03:16

В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции

РИА Новости01:35

«Режим самоизоляции по мере необходимости демократизируем» – Радий Хабиров допустил изменение режима полного карантина в Башкирии

UfacityNews.ru01:23

Радий Хабиров не исключил, что режим полной самоизоляции в Башкирии будет демократизирован

КП - Уфа05:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:52, Ашберн
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Премьер утвердил правила поведения при введении режимов ПГ и ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает обязательные правила поведения граждан и организаций в случае введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Вести.Ru 09:00
Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Политика

Путин объяснил необходимость карантина до мая

Президент России Владимир Путин призвал надежно обеспечивать порядок и безопасность в период пандемии коронавируса.
ТВ Центр 09:51
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области продлят до 20 апреля

Областные власти намерены ввести несколько вариантов ограничений для разных районов региона Действие режима самоизоляции в Свердловской области планируется продлить до 20 апреля.
Правда УрФО 09:25
Экономика

Безработица в США подскочила рекордными за 45 лет темпами

Аналитики, опрошенные Рейтером, ожидали роста безработицы на уровне 3,8%. Также эксперты ожидали снижения числа рабочих мест только на 100 тысяч.
ПРАЙМ 08:55
Авто

Mazda выпустила спецверсии моделей к своему 100-летию

Самые богатые версии тогдашнего купе Mazda R360 имели двухцветную окраску кузова с бордовой крышей.
Тарантас Ньюс 09:21
Кино

Marvel сделала часть своих комиксов бесплатными до 4 мая

Американская компания Marvel открыла бесплатный доступ к части архива своих комиксов.
News.ru 09:15
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Политика

Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.
РБК вчера в 18:12
Происшествия

ФСБ отчиталась о предотвращенных терактах в Ставрополье и ХМАО

ФСБ России предотвратила теракты в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Газета.Ru 08:00
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Здоровье

Врачи больницы Петербурга жалуются на нехватку защиты, комздрав опровергает

Десять человек в медицинских масках и халатах рассказывают о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, препаратов, а в палаты не проведён кислород.
REGNUM 09:36
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Мэр Москвы высказался против раздачи финансовой помощи на руки в условиях нерабочих дней

Сергей Собянин назвал это неподъемным для региональных бюджетов.
Эхо Москвы 09:30
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

Цена нефти марки Brent начала расти и уже превысила $30 за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
RT на русском 03:27
Происшествия

Заболевшая коронавирусом звезда сериала «Счастливы вместе» сбежала из-под карантина

43-летняя актриса Янина Бугрова после отпуска во Франции сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.
ТВ Центр 07:03
Экономика

Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
Интерфакс 07:20
Здоровье

В ДНР ужесточили режим повышенной готовности

Напомним, сегодня в ДНР ввели режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
ИА Новороссия вчера в 14:45
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM 07:35
Здоровье

Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Краснодарские известия 04:48
Политика

Путин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам

Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Росбалт вчера в 10:00
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Политика

США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Lenta.ru 02:58
Происшествия

В Приморье произошло частичное обрушение моста

В Приморье частично обрушился мост чрез реку Суходол. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Известия 06:39
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 09:04
Биатлон

Глава СБР Драчев отреагировал на письмо с призывом уйти в отставку

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев усомнился в подлинности письма, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны призвали его добровольно покинуть свой пост.
РИА Новости 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Радий Фаритович Хабиров
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Башкортостан с 19 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное