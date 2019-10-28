Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона

Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. В новом составе башкирского правительства он стал одним из двух первых вице-премьеров.
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с чего всё началось
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, которым определяется структура органов исполнительной власти республики, сообщает
 пресс-служба главы республики.
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