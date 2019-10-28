с чего всё началось

Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. В новом составе башкирского правительства он стал одним из двух первых вице-премьеров.

Экономика «РУСАЛ» привлек PXF-кредит на $1 млрд Использовать привлеченные средства планируется на частичное рефинансирование существующего кредита PXF на сумму до $2 млрд, полученного в мае 2017 года.

Общество Скворцова заявила, что дети получат препарат «Фризиум» до конца недели Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.

Гаджеты Энтузиасты добавили на старые Pixel функцию астрофотографии По-видимому, в американской корпорации сделали вывод, что старые девайсы попросту не справятся с новыми режимами съемки, поэтому и не стали добавлять его, отметили эксперты.

Общество На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.

Политика Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.

Происшествия Во Франции в холодильной фуре нашли восьмерых мигрантов Во Франции в холодильной фуре нашли нелегальных мигрантов - четырех взрослых и четырех детей. Все они пострадали от переохлаждения.

Общество Бутина рассказала об извинениях ФБР и судьи перед ней Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что судья и прокурор извинились перед ней после судебного заседания.

Происшествия Во Владивостоке задержали двух пассажиров самолёта Двух пассажиров рейса Москва — Владивосток после посадки во владивостокском аэропорту задержали и доставили в дежурную часть МВД за непристойное поведение в самолёте.

Экономика «Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Наука Взлёдная полоса: северные аэродромы смогут принимать тяжёлые самолёты Армирование льда сетками из базальта и стекловолокна позволит создавать безопасные арктические дороги и взлетно-посадочные полосы (ВПП), способные выдержать тяжелые самолеты.

Политика МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.

Происшествия Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.

Общество Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.

Фигурное катание Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».

Шоу-бизнес У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.

Политика Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».

Общество Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода.

Армия и оружие Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ Президент США Дональд Трамп подтвердил факт ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ – запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади.