Политика
КоммерсантъГлава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. В новом составе башкирского правительства он стал одним из двух первых вице-премьеров.
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Экономика
«РУСАЛ» привлек PXF-кредит на $1 млрд
Использовать привлеченные средства планируется на частичное рефинансирование существующего кредита PXF на сумму до $2 млрд, полученного в мае 2017 года.
Finam.Ru 03:05
Общество
Скворцова заявила, что дети получат препарат «Фризиум» до конца недели
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
Аргументы и Факты 05:21
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Гаджеты
Энтузиасты добавили на старые Pixel функцию астрофотографии
По-видимому, в американской корпорации сделали вывод, что старые девайсы попросту не справятся с новыми режимами съемки, поэтому и не стали добавлять его, отметили эксперты.
OAnews вчера в 08:10
Общество
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Политика
Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии
Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.
Эхо Москвы вчера в 13:37
Происшествия
Во Франции в холодильной фуре нашли восьмерых мигрантов
Во Франции в холодильной фуре нашли нелегальных мигрантов - четырех взрослых и четырех детей. Все они пострадали от переохлаждения.
Московский Комсомолец вчера в 13:50
Общество
Бутина рассказала об извинениях ФБР и судьи перед ней
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что судья и прокурор извинились перед ней после судебного заседания.
Lenta.ru 01:08
Происшествия
Во Владивостоке задержали двух пассажиров самолёта
Двух пассажиров рейса Москва — Владивосток после посадки во владивостокском аэропорту задержали и доставили в дежурную часть МВД за непристойное поведение в самолёте.
RT на русском 26 октября в 09:28
Путешествия
Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму
Коммерсантъ 05:35
Экономика
«Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития
Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Газета.Ru 05:12
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Наука
Взлёдная полоса: северные аэродромы смогут принимать тяжёлые самолёты
Армирование льда сетками из базальта и стекловолокна позволит создавать безопасные арктические дороги и взлетно-посадочные полосы (ВПП), способные выдержать тяжелые самолеты.
Известия вчера в 17:01
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.
RT на русском 02:02
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.
RT на русском 04:43
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Политика
Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
Российская газета вчера в 22:41
Фигурное катание
Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте
VSE42.RU вчера в 23:32
Шоу-бизнес
У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ
У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Культуромания 05:07
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
RuNews24.ru 03:35
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода.
РБК 04:36
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по новой трассе М11
Газета.Ru 04:31
Армия и оружие
Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ
Президент США Дональд Трамп подтвердил факт ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ – запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади.
Национальная служба новостей вчера в 09:39
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11