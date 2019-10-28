Политика
КоммерсантъГлава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. В новом составе башкирского правительства он стал одним из двух первых вице-премьеров.
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Футбол
Полузащитник «Витесса» Базур извинился перед Слуцким за оскорбление
Пресс-служба «Витесса» в «твиттере» сообщила о возвращении полузащитника Рихедли Базура к занятиям с командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Происшествия
Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти
Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Футбол
Аленичев может возглавить «Ротор»
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды
Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Технологии
Ученый заявил, что человечество может избавиться от ВИЧ и гепатита В
Ученые из России уверены, что если запрет на генетическую модификацию людей будет снят, то человечество сможет избавиться не только от ВИЧ и гепатита В, но и от других приобретенных или наследуемых заболеваний.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Общество
Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
Общество
Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате
Выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге, министр вспомнил пример сотрудника британской Ми-6 Кима Филби, который работал на советскую разведку.
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Происшествия
В Хакасии женщина выколола глаза 5-месячному сыну после ссоры с мужем
46-летняя женщина поссорилась с мужем, а затем выколола глаза своему 5-месячному сынишке. Ребенка в срочном порядке госпитализировали.
Политика
В МИД считают, что западная политика изоляции РФ провалилась
Западная политика изоляции РФ провалилась. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Транспорт
Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва-Петербург
В сообщении отмечается, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 Москва-Петербург, поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Армия и оружие
В ООН прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ
Замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
Армия и оружие
Белоруссия усилит войска на границе с Литвой из-за танков США
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что республика усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России
Мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России, задержан в Польше.
Общество
Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Политика
Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».
Армия и оружие
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Эстония обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства.
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
Экономика
Кудрин назвал главную помеху успешной реализации нацпроектов
Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что система управления нацпроектами является главной помехой на пути их успешной реализации.