Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона

Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. В новом составе башкирского правительства он стал одним из двух первых вице-премьеров.
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с чего всё началось
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, которым определяется структура органов исполнительной власти республики, сообщает
 пресс-служба главы республики.
РБК03:07

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Полузащитник «Витесса» Базур извинился перед Слуцким за оскорбление

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В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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Аксенов заявил о рекордном количестве посетивших Крым туристов

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Происшествия

Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
Здоровье

Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды

Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
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Ученый заявил, что человечество может избавиться от ВИЧ и гепатита В

Ученые из России уверены, что если запрет на генетическую модификацию людей будет снят, то человечество сможет избавиться не только от ВИЧ и гепатита В, но и от других приобретенных или наследуемых заболеваний.
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Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
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Общество

Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей

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Выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге, министр вспомнил пример сотрудника британской Ми-6 Кима Филби, который работал на советскую разведку.
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Шоу-бизнес

Боярский ответил на сообщения о плохом самочувствии

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Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
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В МИД считают, что западная политика изоляции РФ провалилась

Западная политика изоляции РФ провалилась. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
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Транспорт

Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва-Петербург

В сообщении отмечается, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 Москва-Петербург, поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
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Армия и оружие

В ООН прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ

Замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
RT на русском вчера в 14:40
Армия и оружие

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Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что республика усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой.
Lenta.ru 06:50
Общество

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

Мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России, задержан в Польше.
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Общество

Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Политика

Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».
Национальная служба новостей вчера в 04:19
Армия и оружие

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Эстония обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства.
Lenta.ru 06:44
Политика

Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года

Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
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Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
Экономика

Кудрин назвал главную помеху успешной реализации нацпроектов

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что система управления нацпроектами является главной помехой на пути их успешной реализации.
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