Политика
КоммерсантъГлава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. В новом составе башкирского правительства он стал одним из двух первых вице-премьеров.
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Наука
Ученые узнали, что находится внутри мумии древнеегипетской кошки
Вечерний курьер 04:07
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Происшествия
В Японии арестовали напавших на полицию военных США
Троих военнослужащих США арестовали в Японии за нападение на полицию. Об этом 28 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Известия 03:13
Шоу-бизнес
Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной
Популярный российский певец Валерий Меладзе прокомментировал скандал вокруг российский певиц Ольги Кормухиной и Полины Гагариной из-за песни «Кукушка» и авторства её новой аранжировки.
Ugpressa.ru 00:44
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Здоровье
Врачи предупредили об опасности томатного сока
Врачи рассказали, что употребление томатного сока может быть опасным для тех, кто болен гипертонией.
Первый Тульский вчера в 04:43
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Общество
Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.
МИР 24 вчера в 10:04
Футбол
Уткин назвал смену главного тренера удачей Спартака
Популярный тележурналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал дерби московского «Спартака» с «Локомотивом», назвав смену главного тренера у красно-белых главной удачей.
МонаВиста 03:56
Авто
Названы самые популярные в России автомобили сегмента SUV
По состоянию на 1 июля 2019 года в России насчитывалось чуть более 10 млн автомобилей сегмента SUV, что составляло около 23% от всего легкового парка страны.
Автоновости дня вчера в 04:22
Шоу-бизнес
Манучаров рассказал о состоянии Заворотнюк и о «вакууме» ее семьи
Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров в эфире очередного выпуска телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, почему российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас находится в очень тяжелом состоянии, не просит помощи у коллег и поклонников.
Ugpressa.ru вчера в 15:49
Политика
Офис Зеленского сообщил о вывозе оружия националистов из Золотого
Офис Зеленского приводит данные МВД Украины, согласно которым, незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, было вывезено из Золотого, где украинский президент провел последние два дня.
Экономика сегодня вчера в 16:11
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Наука
Шестой палец
Ища добычу, ай-ай блуждает по деревьям, простукивая их тонким третьим пальцем; если по стуку он понимает, что под корой есть полость, ай-ай резцами прогрызает в ней дырку и запускает туда длинный четвертый палец, ища жуков и личинок.
Наука и жизнь 26 октября в 01:00
Гаджеты
Honor готовит новый бюджетный планшет Honor Tab 6
Китайский бренд Honor готовит новый бюджетный планшет Honor Tab 6. Об этом пишет ресурс iXBT.Новинка получит процессор Kirin 810, восьмидюймовый экран разрешением Full HD, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти.Honor Tab 6 будет доступен по цене примерно 165 долларов.
UfaTime.ru 01:19
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Гаджеты
AMD Ryzen 5 3600X признали лучшим бюджетным игровым CPU
Процессор AMD Ryzen 5 3600X был снова признан бюджетным чипом игрового назначения.
Игромания.ру вчера в 17:43
Общество
Умерла «Бурановская бабушка» Наталья Пугачева
Регион online 26 октября в 13:03
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru 26 октября в 18:37
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Общество
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара
В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.
РБК вчера в 16:16
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США в качестве союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что сомневается в надежности США как союзника для стран Ближнего Востока.
Политическая Экспертиза 03:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева удивила Максима Галкина новой причёской
Юморист Максим Галкин частенько радует поклонников Аллы Пугачёвой новыми снимками Примадонны.
Paparazzi.ru 02:33
Культура
Шоу «Слабое звено» вернется в эфир с Киселевой
Интеллектуальное шоу «Слабое звено», популярное в 2000-х годах, вернется на телевидение вместе с его ведущей, спортсменкой Марией Киселевой.
Sibnet Новости 01:12
Теннис
Хачанов поднялся в обновленном рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 28 октября.
Газета.Ru 01:16
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Общество
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС вчера в 09:34