с чего всё началось

Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. В новом составе башкирского правительства он стал одним из двух первых вице-премьеров.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Происшествия В Японии арестовали напавших на полицию военных США Троих военнослужащих США арестовали в Японии за нападение на полицию. Об этом 28 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Шоу-бизнес Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной Популярный российский певец Валерий Меладзе прокомментировал скандал вокруг российский певиц Ольги Кормухиной и Полины Гагариной из-за песни «Кукушка» и авторства её новой аранжировки.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Здоровье Врачи предупредили об опасности томатного сока Врачи рассказали, что употребление томатного сока может быть опасным для тех, кто болен гипертонией.

Политика Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».

Общество Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.

Футбол Уткин назвал смену главного тренера удачей Спартака Популярный тележурналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал дерби московского «Спартака» с «Локомотивом», назвав смену главного тренера у красно-белых главной удачей.

Авто Названы самые популярные в России автомобили сегмента SUV По состоянию на 1 июля 2019 года в России насчитывалось чуть более 10 млн автомобилей сегмента SUV, что составляло около 23% от всего легкового парка страны.

Шоу-бизнес Манучаров рассказал о состоянии Заворотнюк и о «вакууме» ее семьи Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров в эфире очередного выпуска телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, почему российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас находится в очень тяжелом состоянии, не просит помощи у коллег и поклонников.

Политика Офис Зеленского сообщил о вывозе оружия националистов из Золотого Офис Зеленского приводит данные МВД Украины, согласно которым, незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, было вывезено из Золотого, где украинский президент провел последние два дня.

Происшествия В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.

Наука Шестой палец Ища добычу, ай-ай блуждает по деревьям, простукивая их тонким третьим пальцем; если по стуку он понимает, что под корой есть полость, ай-ай резцами прогрызает в ней дырку и запускает туда длинный четвертый палец, ища жуков и личинок.

Гаджеты Honor готовит новый бюджетный планшет Honor Tab 6 Китайский бренд Honor готовит новый бюджетный планшет Honor Tab 6. Об этом пишет ресурс iXBT.Новинка получит процессор Kirin 810, восьмидюймовый экран разрешением Full HD, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти.Honor Tab 6 будет доступен по цене примерно 165 долларов.

Общество Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.

Гаджеты AMD Ryzen 5 3600X признали лучшим бюджетным игровым CPU Процессор AMD Ryzen 5 3600X был снова признан бюджетным чипом игрового назначения.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Общество Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.

Политика Президент Ирака усомнился в надежности США в качестве союзника Президент Ирака Бархам Салех заявил, что сомневается в надежности США как союзника для стран Ближнего Востока.

Шоу-бизнес Алла Пугачева удивила Максима Галкина новой причёской Юморист Максим Галкин частенько радует поклонников Аллы Пугачёвой новыми снимками Примадонны.

Культура Шоу «Слабое звено» вернется в эфир с Киселевой Интеллектуальное шоу «Слабое звено», популярное в 2000-х годах, вернется на телевидение вместе с его ведущей, спортсменкой Марией Киселевой.

Теннис Хачанов поднялся в обновленном рейтинге ATP Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 28 октября.