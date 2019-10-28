Политика

ИзвестияИзвестияГлава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство

В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
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Радий Хабиров подписал указ о формировании нового правительства Башкирии

Горобзор.ру01:55

Михаил Закомалдин провел совещание по реализации нацпроектов в Башкирии

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Радий Хабиров объявил руководителей министерств и ведомств Башкирии

ГТРК Башкортостан02:15

Радий Хабиров изменил названия нескольких министерств и ведомств Башкирии

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Радий Хабиров лично возглавил правительство Башкирии, Андрей Назаров - первый заместитель

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Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство республики

РИА Новости01:56

Радий Хабиров огласил состав Правительства Башкирии

Bash.News01:28
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Политика

Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Политика

Зеленский приехал в Донбасс и поспорил с добровольцами

РБК 26 октября в 10:24
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Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Газета.Ru 01:55
Политика

Горбачев предложил вернуться к идее создания общеевропейского дома

Бывший президент СССР Михаил Горбачев предлагает вернуться к идее создания на континенте общеевропейского дома: нынешний разлад в Европе нужно преодолеть, иначе ущерб будет колоссален.
РИА Новости 02:09
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Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Татар-информ 26 октября в 15:56
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В МВД назвали причину ДТП с четырьмя погибшими в Кировской области

Причиной столкновения микроавтобуса с легковой машиной в Кировской области, при котором погибли четыре человека, стал выезд одной из машин на встречную полосу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД.
РИА Новости 26 октября в 13:06
Общество

Мисс Украина объяснила свой ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
News.ru вчера в 09:48
Происшествия

Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Коммерсантъ 02:31
Политика

Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала

Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Авто

Размер транспортного налога в новом году ошарашит водителей

Размер транспортного налога на конкретные автомобили со следующего года увеличится.
Krasnoyarskmedia.ru 25 октября в 04:18
Общество

Россияне стали охотнее копить на старость и образование

По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Политика

Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
Известия вчера в 23:48
Транспорт

Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург

Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855

Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Общество

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

На могиле Николая Караченцова на Троекуровском кладбище установили памятник. Сегодня народному артисту должно было исполниться 75 лет.
Вести.Ru вчера в 09:57
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Автоспорт

Слухи: против Ferrari заготовили протест на случай победы в Мексике

По ходу Гран При Мексики в паддоке Формулы 1 появились слухи о том, что команды готовят протест по поводу избыточной мощности моторов Ferrari.
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Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Киберспорт

Система ИИ Минерва забанила 20 000 игроков CS: GO

В настоящее время Минерва читает сообщения в чате CS: GO, и с августа сего года, когда алгоритм был запущен в работу, уже внесла в черный список 20 тысяч игроков за использование нежелательных выражений.
Faktom 26 октября в 08:40
Происшествия

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК вчера в 07:23
Происшествия

Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым

Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 00:39
Происшествия

Звезда сериала «Сверхъестественное» был арестован за драку

Мужчина, с которым произошла ссора, по-видимому был другом звезды, который пытался его успокоить после конфликта, произошедшего внутри.
ГЛАС.RU 01:36
Гаджеты

AMD Ryzen 5 3600X признали лучшим бюджетным игровым CPU

Процессор AMD Ryzen 5 3600X был снова признан бюджетным чипом игрового назначения.
Игромания.ру вчера в 17:43
Армия и оружие

На аль-Багдади вывел его помощник

Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
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Экономика

В Минэнерго затраты на «Восток Ойл» оценили в 10 трлн рублей

Если запасы арктического проекта "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" "Восток Ойл" будут подтверждены, затраты на его реализацию могут составить до 10 трлн рублей, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.
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Общество

Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан

Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Политика

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
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Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами

Спорт-Экспресс вчера в 05:45
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Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи

Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.
Сахалин.Инфо вчера в 20:55
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