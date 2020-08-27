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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Глава Башкирии объявил об окончании конфликта вокруг Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что вопрос о горе Куштау и Башкирской содовой компании (БСК) можно считать закрытым. Решающий роль в этом сыграли местные жители.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 телеканал "Россия 24", глава республики Башкирия Радий Хабиров считает ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании исчерпанной.
Московский Комсомолецвчера в 16:51
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Комсомольская правда

Глава Башкирии рассказал, какая судьба ждёт гору Куштау

Комсомольская правда04:33
ProUfu.ru

Защитники Куштау пригласили Радия Хабирова на Сабантуй

ProUfu.ruвчера в 06:13
РИА Новости

Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным

РИА Новостивчера в 16:18
Lenta.ru

Глава Башкирии счел исчерпанным конфликт вокруг ситуации с шиханом Куштау

Lenta.ruвчера в 15:00
ТАСС

Глава Башкирии заявил, что конфликт вокруг ситуации с Куштау исчерпан

ТАССвчера в 14:39
Bash.News

Радий Хабиров рассказал о разговоре с Кремлем по ситуации на Куштау

Bash.Newsвчера в 07:32
РБК

Глава Башкирии счел конфликт вокруг горы Куштау исчерпанным

РБКвчера в 16:25

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
RT на русском04:57
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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В Госдуме предложили ужесточить наказание для «черных коллекторов»

В Комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы разработан законопроект, которым предлагается ужесточить наказание за незаконную коллекторскую деятельность, наказание составит до 12 лет лишения свободы, сообщил журналистам глава комитета Василий Пискарев.
РИА Новости02:47
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«Происходящее в США — истерия, обратный расизм». Жесткое мнение Буре о протестах за океаном

Серебряный призер Олимпиады-1998 и бывший форвард «Ванкувера» Павел Буре в интервью «СЭ» поделился мнением об остановке соревнований в США из-за протеста спортсменов.
Спорт-Экспресс05:09

Бесплатное банкротство: подать заявление россияне могут с 1 сентября

С 1 сентября россияне получат возможность стать банкротами бесплатно и без суда; это позволит малоимущим людям избавиться от непосильных долгов, в том числе по кредитам, на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Сиб.фм03:42
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБКвчера в 08:59
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