Начался силовой захват компании «Петропавловск»

Особое удивление вызывает даже не то, что в 2020 году сотрудники московского представительства «Петропавловска» столкнулись с классическим образчиком рейдерского захвата из 1990-х, а то, что это «шоу» происходило не на овощном рынке и не в торговом центре небольшого городка, а в центральном офисе одной из крупнейших российских золотодобывающих компаний практически в центре столицы.