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РИА Новости
РИА Новости

Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным

Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании (БСК) можно считать исчерпанной.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 телеканал "Россия 24", глава республики Башкирия Радий Хабиров считает ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании исчерпанной.
Московский Комсомолецвчера в 16:51
Подробнее о событии
Lenta.ru

Глава Башкирии счел исчерпанным конфликт вокруг ситуации с шиханом Куштау

Lenta.ruвчера в 15:00
ProUfu.ru

Защитники Куштау пригласили Радия Хабирова на Сабантуй

ProUfu.ruвчера в 06:13
ФедералПресс

Глава Башкирии объявил об окончании конфликта с Куштау

ФедералПрессвчера в 15:24
Bash.News

Радий Хабиров рассказал о разговоре с Кремлем по ситуации на Куштау

Bash.Newsвчера в 07:32
ТАСС

Глава Башкирии заявил, что конфликт вокруг ситуации с Куштау исчерпан

ТАССвчера в 14:39
Реальное время

«Обсуждение по Куштау должно проходить как диалог, а не как совещание у главы Башкирии»

Реальное времявчера в 17:00
Взгляд.ру

Эксперт объяснила суть конфликта вокруг горы Куштау в Башкирии

Взгляд.ру25 августа в 07:30

Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США

Генеральный прокурор штата Висконсин Джон Каул в среду после многочисленных обращений представителей общественности назвал имя полицейского, который застрелил при задержании афроамериканца Джейкоба Блейка.
Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
РИА Новости20:38

СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
СККШ-586 на форуме «Армия-2020»
Car.ru25 августа в 04:02
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Начался силовой захват компании «Петропавловск»

Особое удивление вызывает даже не то, что в 2020 году сотрудники московского представительства «Петропавловска» столкнулись с классическим образчиком рейдерского захвата из 1990-х, а то, что это «шоу» происходило не на овощном рынке и не в торговом центре небольшого городка, а в центральном офисе одной из крупнейших российских золотодобывающих компаний практически в центре столицы.
Амур.инфо20:06

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
РИА Новостивчера в 16:52
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В США не располагают данными о вмешательствах в голосование по почте

Американские спецслужбы не располагают данными о том, что какие-либо иностранные государства пытались вмешаться в процесс голосования по почте на предстоящих в стране выборах президента в ноябре 2020 года.
Известия17:41

Три нововведения для автомобилистов вступят в силу в РФ с 1 ноября

Осенью 2020 года автомобилистов ждет много изменений: это регистрация в МФЦ, возврат ТО и новый ПТС.Как сообщает Ufanotes.ru, с 1 сентября заканчивает свое действие отмена обязательств по прохождению техосмотра для оформления страховки на машину.
Уфимские Заметки25 августа в 01:28
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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«Яндекс.Такси» поднимает щиты

«Яндекс.Такси» планирует продавать рекламу на экранах, установленных на крыше сотрудничающих с сервисом автомобилей, рассказал источник, знакомый с деталями проекта, и подтвердили в компании.
Коммерсантъ24 августа в 18:00

Создан программный комплекс для диагностики рака

Специалисты ИХБФМ РАН разработали первый российский комплекс программ, направленный на проведение молекулярно-генетического тестирования пациентов с онкологией при помощи секвенирования нового поколения.
Evo-rus.comвчера в 07:11
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