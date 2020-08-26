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РИА Новости

Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным

Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании (БСК) можно считать исчерпанной.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 телеканал "Россия 24", глава республики Башкирия Радий Хабиров считает ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании исчерпанной.
Московский Комсомолецвчера в 16:51
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РИА Новости

Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным

РИА Новостивчера в 16:18
ТАСС

Глава Башкирии заявил, что конфликт вокруг ситуации с Куштау исчерпан

ТАССвчера в 14:39
Взгляд.ру

Эксперт объяснила суть конфликта вокруг горы Куштау в Башкирии

Взгляд.ру25 августа в 07:30
Bash.News

Радий Хабиров рассказал о разговоре с Кремлем по ситуации на Куштау

Bash.Newsвчера в 07:32
ProUfu.ru

Защитники Куштау пригласили Радия Хабирова на Сабантуй

ProUfu.ruвчера в 06:13
Реальное время

«Обсуждение по Куштау должно проходить как диалог, а не как совещание у главы Башкирии»

Реальное времявчера в 17:00
ФедералПресс

Глава Башкирии объявил об окончании конфликта с Куштау

ФедералПрессвчера в 15:24

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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За сутки 70 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае у 70 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 119 пациентов, зарегистрированы 4 летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:10
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Бывшего вице-премьера Республики Алтай задержали по подозрению в превышении полномочий

Правоохранительные органы в Республике Алтай задержали бывшего первого заместителя председателя республиканского правительства Роберта Пальталлера, который добровольно ушел в отставку в апреле 2019 года.
ТАСС01:12

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
2,9K

Российский космонавт снял на видео пять НЛО

Уроженцу поселка Североонежск Архангельской области, космонавту Ивану Вагнеру удалось неслабо заинтриговать общественность своим недавним видео, на котором он, как ему показалось, запечатлел неопознанные летающие объекты.
Городовой24 августа в 07:05
2,4K

Прокуратура РФ изучит сокращение госдоли в Башкирской содовой компании

Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Андрей Иванов сообщил о том, что ведомство приступило к изучению вопроса о законности произошедшего сокращения государственной доли в Башкирской содовой компании.
Народные новостивчера в 12:27

Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека

По результатам многих исследований, из-за особенностей регулировки яркости OLED-экранов примерно у 10% людей при их использовании начинает болеть голова, появляется усталость, сухость в глазах, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
ПРАЙМ20:04
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Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Serviceвчера в 07:36
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".
РИА Новости23:50

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Суд арестовал недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода

Киевский суд арестовал всё недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым до 2018 года владел бывший президент Украины Петр Порошенко, в рамках уголовного дела о хищении и «отмывании» средств против политика.
Известия18:43
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