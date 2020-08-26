Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
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Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании (БСК) можно считать исчерпанной.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
телеканал "Россия 24", глава республики Башкирия Радий Хабиров считает ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании исчерпанной.
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