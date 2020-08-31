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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава Башкирии обратился в СК для возвращения акций БСК

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился в Следственный комитет России для возвращения акций Башкирской содовой компании (БСК), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу глав региона.В источнике
С чего всё началось
Днем 31 августа Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры об истребовании имущества из чужого незаконного владения, которая в ходе проверки выявила
 нарушения законодательства о приватизации.
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