Глава Башкирии обратился в СК для возвращения акций БСК
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Глава Башкирии Радий Хабиров обратился в Следственный комитет России для возвращения акций Башкирской содовой компании (БСК), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу глав региона.В источнике
С чего всё началось
Днем 31 августа Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры об истребовании имущества из чужого незаконного владения, которая в ходе проверки выявила
нарушения законодательства о приватизации.
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«Мы требуем»: Радий Хабиров высказался о возврате БСК в собственность республики
Горобзор.рувчера в 14:14