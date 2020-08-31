Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Глава Башкирии обратился в СК для возвращения акций БСК

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился в Следственный комитет России для возвращения акций Башкирской содовой компании (БСК), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу глав региона.В источнике
С чего всё началось
Днем 31 августа Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры об истребовании имущества из чужого незаконного владения, которая в ходе проверки выявила
 нарушения законодательства о приватизации.
РБКвчера в 14:46
Подробнее о событии
Коммерсантъ Уфа

Власти Башкирии обратились за помощью в Следственный комитет

Коммерсантъ Уфа17:00
РБК

Хабиров оценил ущерб Башкирии от приватизации БСК

РБКвчера в 14:46
Коммерсантъ

В содовой сделке ищут состав

Коммерсантъвчера в 13:32
Горобзор.ру

«Мы требуем»: Радий Хабиров высказался о возврате БСК в собственность республики

Горобзор.рувчера в 14:14
МедиаКорСеть

Радий Хабиров потребовал вернуть БСК в собственность Башкирии

МедиаКорСетьвчера в 13:58
ТАСС

Хабиров пожаловался в СК из-за продажи Башкирской содовой компании

ТАССвчера в 14:28
РБК Уфа

Власти Башкирии оценили ущерб региону при отчуждении акций БСК в 34 млрд

РБК Уфавчера в 11:47

Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюсвчера в 05:24
12

ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Более одного вида кредита имели 12,8 млн человек, на них приходилось 54% долга по банковским кредитам, указывает Банк России в докладе о тенденциях на рынке кредитования физлиц, подготовленном на основе данных бюро кредитных историй.
Российская газетавчера в 07:30
13

Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
1,2K

16 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Королёве за выходные

За минувшие выходные в Королёве выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по состоянию на 31 августа в городском округе зафиксировано 3 197 случаев заболевания COVID-19, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
Спутник (Королев)вчера в 06:36
1,9K

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота не допускал нарушения государственной границы Дании при сопровождении 28 августа бомбардировщика В-52Н ВВС США, заявили в Минобороны России.
RT на русском18:13
274

В Подмосковье сняли запрет на курение кальянов в ресторанах и барах

«Запретить до 31 августа 2020 года (включительно) курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.
RT на русском18:30