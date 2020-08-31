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Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК

Власти Башкирии намерены через суд вернуть акции Башкирской содовой компании (БСК) на 34 млрд рублей. Об этом 31 августа сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.В источнике
Радий Хабировроссийский политик
В развитие этой ситуации мы уже отправили в адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина за моей подписью заявление о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти.
С чего всё началось
Днем 31 августа Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры об истребовании имущества из чужого незаконного владения, которая в ходе проверки выявила
 нарушения законодательства о приватизации.
РБКвчера в 14:46
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Хабиров оценил ущерб республики из-за продажи Башкирской содовой компании

Национальная служба новостейвчера в 15:41
ТАСС

Хабиров пожаловался в СК из-за продажи Башкирской содовой компании

ТАССвчера в 14:28
UfaTime.ru

Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры о незаконности сделки по приватизации БСК

UfaTime.ruвчера в 09:17
РБК

Хабиров оценил ущерб Башкирии от приватизации БСК

РБКвчера в 14:46
ProUfu.ru

Суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры о незаконности приватизации БСК

ProUfu.ruвчера в 10:51
Телеканал 360°

Глава Башкирии направил заявление в СК о преступлении группы лиц по делу БСК

Телеканал 360°вчера в 15:05
КП - Уфа

После громкого заявления президента приватизацию «Башкирской содовой компании» проверяют прокуратура и следком

КП - Уфавчера в 08:55

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора
РИА Новости18:26
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Коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в России к ноябрю

Достаточный коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован в России к ноябрю за счет вакцинации, рассказал в эфире НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
Национальная служба новостейвчера в 10:54

В российском даркнете появились данные американских избирателей

В российском даркнете появились данные американских избирателей На одной из российских хакерских площадок выложили базы данных 7,6 млн избирателей Мичигана, а также миллионов жителей других штатов США.
Коммерсантъ17:48

Суд возобновил прекращённое в 2004 году уголовное дело против Фургала

По версии следствия, экс-губернатор региона организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство ещё двух бизнесменов, Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах.
Говорит Москвавчера в 11:57
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В США применили изотоп вольфрама для изучения разрушения стен реакторов

Изотоп вольфрама W182 был использован для изучения коррозии стенок термоядерных реакторов плазмой учеными-ядерщиками известной Ок-Риджской национальной лаборатории (США).
ИА Красная Весна29 августа в 16:52

Немецкий политолог заявил об отсутствии Навального в клинике Charite

Владимир Сергиенко, политолог с украинскими корнями живущий в Германии, написал в своем телеграм-канале, что у него есть сведения о том, что российского оппозиционера Алексея Навального может не быть в клинике Charite Когда Алексея Навального доставили в клинику, там была установлена круглосуточная охрана.
Московский Комсомолецвчера в 15:36
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Уоррен Баффет покупает японские акции: каковы перспективы

Токио, 31 августа 2020, 08:12 — REGNUM Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, главой которой является инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, 30 августа заявила, что приобрела чуть более 5% акций пяти крупнейших японских компаний, сообщает информационное агентство Kyodo.
REGNUMвчера в 01:12
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«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон

Лионель Месси Кирилл Венедиктов Согласно информации ESPN, "Барселона" не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.
REGNUMвчера в 14:49
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