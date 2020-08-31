Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК
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Власти Башкирии намерены через суд вернуть акции Башкирской содовой компании (БСК) на 34 млрд рублей. Об этом 31 августа сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.В источнике
В развитие этой ситуации мы уже отправили в адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина за моей подписью заявление о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти.
С чего всё началось
Днем 31 августа Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры об истребовании имущества из чужого незаконного владения, которая в ходе проверки выявила
нарушения законодательства о приватизации.
Подробнее о событии
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