Глава Башкирии объявил об окончании конфликта вокруг шихана Куштау

Конфликт вокруг горы Куштау, на разработку которой претендовала Башкирская содовая компания (БСК), можно считать исчерпанным. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров заявил в эфире телеканала «Россия 24». Хабиров отметил, что ситуация с шиханом уже давно разрешилась.