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Глава Башкирии объявил об окончании конфликта вокруг шихана Куштау

Конфликт вокруг горы Куштау, на разработку которой претендовала Башкирская содовая компания (БСК), можно считать исчерпанным. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров заявил в эфире телеканала «Россия 24». Хабиров отметил, что ситуация с шиханом уже давно разрешилась.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 телеканал "Россия 24", глава республики Башкирия Радий Хабиров считает ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании исчерпанной.
Московский Комсомолецвчера в 16:51
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РБК

Глава Башкирии счел конфликт вокруг горы Куштау исчерпанным

РБКвчера в 16:25
РИА Новости

Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным

РИА Новостивчера в 16:18
ТАСС

Глава Башкирии заявил, что конфликт вокруг ситуации с Куштау исчерпан

ТАССвчера в 14:39
Lenta.ru

Глава Башкирии счел исчерпанным конфликт вокруг ситуации с шиханом Куштау

Lenta.ruвчера в 15:00
Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров о скандале вокруг содовой компании: Там фееричная сделка была! Миллиарды уходили на Кипр!

Комсомольская правдавчера в 14:35
Bash.News

Радий Хабиров рассказал о разговоре с Кремлем по ситуации на Куштау

Bash.Newsвчера в 07:32
ProUfu.ru

Защитники Куштау пригласили Радия Хабирова на Сабантуй

ProUfu.ruвчера в 06:13

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Детский омбудсмен организовала проверку детских домов в Крыму

Мы приняли решение направить в ДДИ Крыма специалистов аппарата и врачей московской городской больницы, чтобы на месте во всем разобраться, посмотреть, насколько соблюдены права воспитанников домов-интернатов.
Анна Кузнецова
Российский общественный деятель
РЕН ТВвчера в 16:48
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ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости02:41
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Подозреваемый в убийстве подросток посещал митинг Трампа в январе

Подозреваемый в убийстве двух человек в ходе беспорядков в городе Кеноша в американском штате Висконсин 17-летний Кайл Риттенхауз в январе 2020 года посещал митинг президента США Дональда Трампа в штате Айова.
2:41
Известия22:24
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Навка прокомментировала информацию о третьей беременности

Весь день принимаю поздравления… о третьей беременности. В очередной раз убеждаюсь, что есть порядочные издания, которые позвонили и спросили, прежде чем что-то публиковать. А есть такие, которые ради хайпа и сенсации гоняются за жёлтыми новостями, не утруждая себя проверкой информации…
Татьяна Навка
Газета.Ru02:42
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Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02
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Премьер-министр Эстонии заявил об отказе Лукашенко общаться с Меркель

Таллин, 27 августа 2020, 09:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы отказывался от разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда те звонили «во время кризиса».
REGNUM02:02
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Елизавета Арзамасова показала фанатам фото без макияжа

Впервые с детства в кадре работаю абсолютно без макияжа. И кстати, оказалось, это так страшно сначала... Прям трусила. Мы же, девочки, сейчас в макияже — как в броне. Все время защищаемся. Нас такими видят только близкие, родители и любимые мужчины с утра пораньше.
Лиза Арзамасова
Российская актриса
Актуальные Новости01:49
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Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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