Глава Башкирии объявил об окончании конфликта вокруг шихана Куштау
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Конфликт вокруг горы Куштау, на разработку которой претендовала Башкирская содовая компания (БСК), можно считать исчерпанным. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров заявил в эфире телеканала «Россия 24». Хабиров отметил, что ситуация с шиханом уже давно разрешилась.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
телеканал "Россия 24", глава республики Башкирия Радий Хабиров считает ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании исчерпанной.
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Глава Башкирии Радий Хабиров о скандале вокруг содовой компании: Там фееричная сделка была! Миллиарды уходили на Кипр!
Комсомольская правдавчера в 14:35