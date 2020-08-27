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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Глава Башкирии объявил об окончании конфликта вокруг Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что вопрос о горе Куштау и Башкирской содовой компании (БСК) можно считать закрытым. Решающий роль в этом сыграли местные жители.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 телеканал "Россия 24", глава республики Башкирия Радий Хабиров считает ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании исчерпанной.
Московский Комсомолецвчера в 16:51
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РБК

Глава Башкирии счел конфликт вокруг горы Куштау исчерпанным

РБКвчера в 16:25
ProUfu.ru

Защитники Куштау пригласили Радия Хабирова на Сабантуй

ProUfu.ruвчера в 06:13
ТАСС

Глава Башкирии заявил, что конфликт вокруг ситуации с Куштау исчерпан

ТАССвчера в 14:39
МедиаКорСеть

Приказ Путина по БСК, детская жестокость и полисмены-насильники. Итоги дня в Башкирии

МедиаКорСетьвчера в 14:00
Коммерсантъ

Путин на фоне конфликта вокруг Куштау потребовал проверить снижение госдоли в Башкирской содовой компании

Коммерсантъвчера в 10:20
Bash.News

Радий Хабиров рассказал о разговоре с Кремлем по ситуации на Куштау

Bash.Newsвчера в 07:32
РИА Новости

Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным

РИА Новостивчера в 16:18

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Гол и три передачи Кучерова помогли «Тампе Бэй» разгромить «Бостон»

У победителей шайбы забросили Ондржей Палат (13-я минута), Янни Гурде (14), российский защитник Михаил Сергачев (23), сделавший также две результативных передачи, Алекс Киллорн (29, 39), Брэйден Поинт (36) и российский нападающий Никита Кучеров (44), записавший на свой счет еще три передачи.
РИА Новости00:15

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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В Новосибирске найдено тело пропавшего подростка с аутизмом

Тело 14-летнего подростка с аутизмом, пропавшего в Новосибирске во время прогулки с отцом почти два месяца назад, обнаружили в лесном массиве без признаков насильственной смерти, сообщила в четверг журналистам представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
РИА Новости02:35
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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