Глава Башкирии объявил об окончании конфликта вокруг Куштау
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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что вопрос о горе Куштау и Башкирской содовой компании (БСК) можно считать закрытым. Решающий роль в этом сыграли местные жители.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
телеканал "Россия 24", глава республики Башкирия Радий Хабиров считает ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании исчерпанной.
Подробнее о событии
Приказ Путина по БСК, детская жестокость и полисмены-насильники. Итоги дня в Башкирии
МедиаКорСетьвчера в 14:00