Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
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Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что разработка содовой компанией шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до компромиссного решения. «Я даю слово, что на эту гору никто не зайдёт, пока мы не найдём компромиссное решение», — приводит РИА Новости слова Хабирова.В источнике
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Радий Хабиров: Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение
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