Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что разработка содовой компанией шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до компромиссного решения. «Я даю слово, что на эту гору никто не зайдёт, пока мы не найдём компромиссное решение», — приводит РИА Новости слова Хабирова.В источнике
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

В Башкирии появится совет для обсуждения работ на горе Куштау

Аргументы и Фактывчера в 16:33
ProUfu.ru

Договор по Куштау: активист Урал Байбулатов о переговорах с Радием Хабировым

ProUfu.ruвчера в 13:19
Уфа1.ру

Активисты Куштау подводят итоги двух дней протестов

Уфа1.рувчера в 10:15
РИА Новости

Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау

РИА Новостивчера в 10:37
Башинформ

Радий Хабиров выступил перед защитниками Куштау

Башинформвчера в 09:45
Эхо Москвы в Уфе

Радий Хабиров: Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение

Эхо Москвы в Уфевчера в 08:56
Bash.News

Радий Хабиров вынес решение по шихану Куштау

Bash.Newsвчера в 12:55

«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Вся информация с телевизоров может отправляться на сервер, что необходимо для усовершенствования работы ряда функций, но как отмечает специалист, эти данные могут быть использованы спецслужбами некоторых стран.
Asteraвчера в 13:42
57

В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек

"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября", - подчеркивается в обращении.
РИА Новости20:15