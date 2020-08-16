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Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что разработка содовой компанией шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до компромиссного решения. «Я даю слово, что на эту гору никто не зайдёт, пока мы не найдём компромиссное решение», — приводит РИА Новости слова Хабирова.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил протестующим против разработки горы Куштау о приостановке работ до того, как найдется компромисс, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
РИА Новости10:37
Подробнее о событии
ТАСС

В Башкирии появится совет для обсуждения вопросов, связанных с работами на горе Куштау

ТАСС13:22
ProUfu.ru

Договор по Куштау: активист Урал Байбулатов о переговорах с Радием Хабировым

ProUfu.ru13:19
Bash.News

Радий Хабиров вынес решение по шихану Куштау

Bash.News12:55
РИА Новости

Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау

РИА Новости10:37
Башинформ

Радий Хабиров выступил перед защитниками Куштау

Башинформ09:45
Эхо Москвы в Уфе

Радий Хабиров: Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение

Эхо Москвы в Уфе08:56
Уфа1.ру

Активисты Куштау подводят итоги двух дней протестов

Уфа1.ру10:15

«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил следующее: «По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через новейшие умные телевизоры».
«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями
ToDay News Ufa01:46
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Воскресные акции протеста в Минске прошли без задержаний

МВД Белоруссии не подтверждает факты задержания участников прошедшей в воскресенье акции, которые не согласны с официальными итогами голосования на президентских выборах в стране, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
Взгляд.ру15:43

У журналистов пула Мишустина заподозрен коронавирус

Пресс-служба правительства России сообщила, что у нескольких журналистов, сопровождающих российского премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.
RT на русском15:51

Новый капитал: как коронавирус перестроил рынок IPO

Быстрое восстановление ряда макроэкономических показателей во многом объясняется тем, что крупные международные компании сориентировались в новой реальности, начали ускоренно внедрять цифровые решения и переходить на дистанционные форматы работы.
РБК07:24
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Шерстистые носороги вымерли из-за изменений климата, а не охоты на них

Благодаря исследованиям ДНК носорогов, возраст которых составляет до пятидесяти тысяч лет, ученые выяснили, что популяция шерстистых носорогов были довольно стабильны, однако они вымерли в один непредвиденный момент.
ToDay News Ufa14 августа в 10:51
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В РФС не обнаружили судейских ошибок в матче РПЛ «Рубин» — «Локомотив»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) не нашла ошибок в работе судейской бригады матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом».
RT на русском10:33