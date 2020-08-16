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Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что разработка содовой компанией шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до компромиссного решения. «Я даю слово, что на эту гору никто не зайдёт, пока мы не найдём компромиссное решение», — приводит РИА Новости слова Хабирова.В источнике
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РИА Новости

Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау

РИА Новости10:37
Аргументы и Факты

Глава Башкирии сообщил о приостановке работ на горе Куштау

Аргументы и Факты11:30
Эхо Москвы в Уфе

Радий Хабиров: Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение

Эхо Москвы в Уфе08:56
Bash.News

Радий Хабиров прибыл на Куштау: активисты расходятся

Bash.News09:21
ProUfu.ru

Радий Хабиров на Куштау: шихан разрабатываться пока не будет

ProUfu.ru09:03
Башинформ

Радий Хабиров выступил перед защитниками Куштау

Башинформ09:45
Уфа1.ру

Активисты Куштау подводят итоги двух дней протестов

Уфа1.ру10:15

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова
Газета.Ru02:13
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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В Белоруссии начали освобождать задержанных на акциях протеста

Все задержанные участники акций протеста в Белоруссии могут быть выпущены из СИЗО в воскресенье, сообщается в Telegram Sputnik Беларусь "Из СИЗО сегодня могут быть выпущены все задержанные участники акций протеста", – сообщил в МВД республики.
Радио Sputnik11:34

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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Найден необычный продукт для борьбы с раком

Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей, оказался кумкват, известный также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", пишет турецкое издание Sabah.
РИА Новости08:10
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