Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что разработка содовой компанией шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до компромиссного решения. «Я даю слово, что на эту гору никто не зайдёт, пока мы не найдём компромиссное решение», — приводит РИА Новости слова Хабирова.