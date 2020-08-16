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Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау

Работы на горе Куштау Башкирской содовой компанией будут приостановлены до нахождения компромисса, заявил протестующим против разработки шихана глава Башкирии Радий Хабиров.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил протестующим против разработки горы Куштау о приостановке работ до того, как найдется компромисс, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
РИА Новостивчера в 10:37
Подробнее о событии
ТАСС

В Башкирии появится совет для обсуждения вопросов, связанных с работами на горе Куштау

ТАССвчера в 13:22
Уфа1.ру

Активисты Куштау подводят итоги двух дней протестов

Уфа1.рувчера в 10:15
Bash.News

Радий Хабиров вынес решение по шихану Куштау

Bash.Newsвчера в 12:55
РИА Новости

Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау

РИА Новостивчера в 10:37
Башинформ

Радий Хабиров выступил перед защитниками Куштау

Башинформвчера в 09:45
Эхо Москвы в Уфе

Радий Хабиров: Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение

Эхо Москвы в Уфевчера в 08:56
ProUfu.ru

Договор по Куштау: активист Урал Байбулатов о переговорах с Радием Хабировым

ProUfu.ruвчера в 13:19

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
РИА Новостивчера в 16:29
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Как ранее сообщали «Автоновости дня», Госавтоинспекция в России начала штрафовать водителей за багажники на крыше авто, которые не прошли сертификацию и не зарегистрированы в ГИБДД.
Автоновости дня15 августа в 04:00
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ВО: в Ливии МиГ-29 уничтожили сразу 2 турецких F-16 и 3 комплекса ПВО

Как накануне сообщил телеграм-канал «Военный обозреватель»(ВО), в результате, на земле были уничтожены не менее двух турецких самолетов F-16, трех комплексов ПВО MiM-23 Hawk и двух установок ACV-30 Korkut, а также одна система радиоэлектронной борьбы.
Недвижимость.RU15 августа в 03:25
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За сутки 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Интерфаксвчера в 16:10
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Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

Тесты нескольких журналистов правительственного пула, сопровождавших премьер-министра Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, показали положительный результат, они изолированы и находятся под наблюдением врачей, на графике работы это никак не отразится.
РИА Новости17:00
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Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным

Официальный Минск, передав Москве 32 граждан, продемонстрировал что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимной помощи для него "ничего не стоит", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте офиса президента.
РИА Новостивчера в 12:31
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