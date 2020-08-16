Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
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Работы на горе Куштау Башкирской содовой компанией будут приостановлены до нахождения компромисса, заявил протестующим против разработки шихана глава Башкирии Радий Хабиров.В источнике
С чего всё началось
Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил протестующим против разработки горы Куштау о приостановке работ до того, как найдется компромисс, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
РИА Новостивчера в 10:37
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