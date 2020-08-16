Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Смотрите также
Многотысячная акция против Лукашенко попала на видео
В МВД Белоруссии прокомментировали гибель участника протестов в Минске
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
В Минске задержали подозреваемых во взрыве СВУ
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Седокова поблагодарила судьбу за расставание с младшей дочкой
Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию
Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
«Забеременевшая от 10-летнего» российская школьница родила дочь
Проходивший просмотр в «Челси» внук Назарбаева скончался в Лондоне
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Лучшей романтической комедией всех времен стал фильм 1989 года
Трамп допустил введение запрета в США на работу Alibaba
Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Мэр Бреста пообщался с горожанами
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
В Башкирии во время протестов у горы Куштау задержаны 80 человек
ОМОН разогнал лагерь активистов на шихане Куштау, задержано 80 человек
Максим Галкин поддержал защитников Куштау в Башкирии
Соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко
В МВД Белоруссии прокомментировали гибель участника протестов в Минске
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
NBC News: Трамп планирует встретиться с Путиным до выборов в США
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
Минск анонсировал военные учения на границе с Литвой
«Забеременевшая от 10-летнего» российская школьница родила дочь
Работы на горе Куштау Башкирской содовой компанией будут приостановлены до нахождения компромисса, заявил протестующим против разработки шихана глава Башкирии Радий Хабиров.В источнике
С чего всё началось
Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил протестующим против разработки горы Куштау о приостановке работ до того, как найдется компромисс, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
РИА Новости10:37
Подробнее о событии