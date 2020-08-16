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Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау

Работы на горе Куштау Башкирской содовой компанией будут приостановлены до нахождения компромисса, заявил протестующим против разработки шихана глава Башкирии Радий Хабиров.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил протестующим против разработки горы Куштау о приостановке работ до того, как найдется компромисс, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
РИА Новости10:37
Подробнее о событии
Bash.News

Радий Хабиров вынес решение по шихану Куштау

Bash.News12:55
Уфа1.ру

Радий Хабиров провел переговоры с защитниками горы

Уфа1.ру09:07
МедиаКорСеть

«Будем разговаривать»: о чем говорил Радий Хабиров на встрече с активистами на Куштау

МедиаКорСеть11:14
Башинформ

Радий Хабиров выступил перед защитниками Куштау

Башинформ09:45
Эхо Москвы в Уфе

Радий Хабиров: Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение

Эхо Москвы в Уфе08:56
ProUfu.ru

Радий Хабиров на Куштау: шихан разрабатываться пока не будет

ProUfu.ru09:03
РИА Новости

Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау

РИА Новости10:37

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридусвчера в 13:23
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новости04:21
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Кравчук рассказал о мечущемся между Россией и независимостью Лукашенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что признанный ЦИК Белоруссии победителем президентских выборов Александр Лукашенко мечется между тем, чтобы сохранить отношения с Россией, и независимостью республики.
Lenta.ru12:57

Офис Зеленского назвал безответственной передачу «боевиков ЧВК» России

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — говорится в сообщении.
РБК13:05