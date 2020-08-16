Общество
ИзвестияГлава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Работы на горе Куштау Башкирской содовой компанией будут приостановлены до нахождения компромисса, заявил протестующим против разработки шихана глава Башкирии Радий Хабиров.
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с чего всё началось
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил протестующим против разработки горы Куштау о приостановке работ до того, как найдется компромисс, сообщили РИА Новости в правительстве региона.РИА Новости10:37
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Зарегистрировали брак в Гагаринском ЗАГСе. Друзья Бондарчук уже опубликовали первые фото и видео торжества.
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В первые сутки после публикации видео посмотрели 2 миллиона раз. Клип сразу же попал в тренды сервиса.
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Протестующие пришли к СИЗО в центре Минска
Белорусы, протестующие против результатов выборов, собрались в центре Минска у СИЗО КГБ и СИЗО КГБ, где предположительно находятся оппозиционеры.
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Макс Ферстаппен: «У „Ред Булла“ сегодня просто не было скорости»
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление на «Гран-при Испании».
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Появилась новая версия возникновения коронавируса
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Lenta.ru 12:48
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Читеры в CS:GO научились блокировать честных игроков
В Интернете появились сервисы, позволяющие блокировать аккаунты честных игроков CS:GO за бездействие в матчах.
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Уменьшающие уровень сахара в крови продукты назвали британские медики
Британские медики из организации Diabetes UK назвали уменьшающие уровень сахара в крови продукты.
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Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, прокомментировал меры, которые вводят в зарубежных странах для сдерживания распространения коронавируса.
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В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США
Проблема приобрела такой масштаб, что 11 августа председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к нации, призвав сограждан бережно относиться к еде.
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В Минске задержали трех подозреваемых во взрыве
В Минске задержаны двое мужчин и женщина, которые подозреваются во взрыве самодельного взрывного устройства возле универмага «Беларусь».
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Турция обсуждает с Россией совместное производство истребителей Су-57
Источники сообщают о том, что Россия может вести переговоры с Турцией о начале совместного производства истребителей пятого поколения Су-57, которое, по предварительным оценкам, вполне может быть запущено на предприятиях, осуществляющих в настоящий момент сборку элементов для истребителей F-35, что позволит реализовать это всего лишь в течение полугода.
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«Забеременевшая от 10-летнего» российская школьница родила дочь
Жительница Красноярского края Дарья, якобы забеременевшая от 10-летнего школьника, родила дочь.
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Назвали наиболее надёжные двигатели для легковых автомобилей
Автомобильные эксперты назвали пять самых надежных бензиновых двигателей, которые выпускались последние 20 лет.
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Севшее на мель у берегов Маврикия судно Wakashio раскололось надвое
Судно MV Wakashio, которое село на мель у юго-восточной оконечности острова Маврикий 25 июля, практически пополам раскололось днем в субботу, 15 августа.
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