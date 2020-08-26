Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Глава Башкирии счел конфликт вокруг горы Куштау исчерпанным

Конфликт вокруг горы Куштау в Башкирии, которую намеревалась разрабатывать Башкирская содовая компания (БСК), исчерпан, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Башкирии Радий Хабиров.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 телеканал "Россия 24", глава республики Башкирия Радий Хабиров считает ситуацию вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании исчерпанной.
Московский Комсомолецвчера в 16:51
Подробнее о событии
Lenta.ru

Глава Башкирии счел исчерпанным конфликт вокруг ситуации с шиханом Куштау

Lenta.ruвчера в 15:00
Реальное время

«Обсуждение по Куштау должно проходить как диалог, а не как совещание у главы Башкирии»

Реальное времявчера в 17:00
ФедералПресс

Глава Башкирии объявил об окончании конфликта с Куштау

ФедералПрессвчера в 15:24
Bash.News

Радий Хабиров рассказал о разговоре с Кремлем по ситуации на Куштау

Bash.Newsвчера в 07:32
ProUfu.ru

Защитники Куштау пригласили Радия Хабирова на Сабантуй

ProUfu.ruвчера в 06:13
ТАСС

Глава Башкирии заявил, что конфликт вокруг ситуации с Куштау исчерпан

ТАССвчера в 14:39
Взгляд.ру

Эксперт объяснила суть конфликта вокруг горы Куштау в Башкирии

Взгляд.ру25 августа в 07:30

Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Evo-rus.com25 августа в 02:01
962

В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
REGNUM20:12
46

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
128

Главврач кемеровской инфекционки рассказала об опасных отличиях COVID-19

Главный врач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева в своем обращении перечислила важные и опасные моменты протекания коронавируса, которые отличают его от других инфекций.
VSE42.RUвчера в 09:19
2