Футбол
Газета.RuГлава «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера
Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.
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Общество
Открылся крупнейший в мире аэропорт
В среду, 25 сентября, в Пекине открылся международный аэропорт Дасин, ставший крупнейшим в мире.
Lenta.ru 02:58
Технологии
В продажу поступил робопес Boston Dynamics Spot
Робопес может быть дополнительно оснащен четырьмя аппаратными модулями, что значительно расширяет его базовые функции.
Live24 00:33
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Происшествия
В прифронтовом районе на западе Донецка произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел в среду утром в прифронтовом Куйбышевском районе в западной части Донецка.
ТАСС 03:59
Авто
Nissan представил обновленный Patrol
Компания Nissan представила обновлённый Patrol.
Motor вчера в 07:42
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Футбол
«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России
Московское "Динамо" завершило выступление в Кубке России по футболу, уступив в матче 1/16 финала владивостокскому "Лучу", выступающему в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
РИА Новости 06:56
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 23 сентября в 13:09
Политика
WP: cпикер Палаты представителей США объявит о начале процедуры импичмента в отношении Трампа
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявит о начале процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Телеканал RTVI вчера в 16:25
Политика
По делу о крушении МН17 наметился прогресс
Установить правду и добиться справедливости для родственников жертв трагедии МН17 пообещали главы МИД Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины во время переговоров в Нью-Йорке.
Утро.ru 02:46
Политика
Правительство одобрило запрет на клетки в судах
Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
Политика
Греф предупредил о грядущей революции госуправления
По словам главы Сбербанка, четыре промышленные революции никак не изменили модели государственного управления, которое до сих пор сосредоточено, в основном, на решении рутинных задач (процессный менеджмент).
РБК 06:54
Происшествия
В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Политика
Ангела Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг
В выступлении 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН не было сказано о широких возможностях современных технологий в сфере защиты климата, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Взгляд.ру 06:31
Политика
Памфилова призвала к оздоровлению избирательной системы в Петербурге
По итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление избирательной системы города, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.
РИА Новости 07:04
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Армия и оружие
Снайпер ДНР ликвидировал боевика 28-й бригады ВСУ под Марьинкой
Во вторник, 24 сентября, в районе Марьинки от пули снайпера погиб боевик 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ "имени Рыцарей Зимнего похода".
ИА Новороссия 05:06
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Политика
Зеленский в ООН рассказал о потере Украиной более 15% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что его страна лишилась более 15% ВВП после воссоединения Крыма с Россией, а также гражданской войны в Донбассе.
ФАН 01:34
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Здоровье
Французскую фармкомпанию обвиняют в смерти 2000 человек
ФАС выявила схему продажи БАДов под видом лекарств По данным Агентства по санитарному контролю за лекарственными препаратами, с действием препарата связаны смерти по меньшей мере 500 человек.
Право.ру 23 сентября в 10:21
Политика
Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы
Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
Политика
Эксперты оценили вероятность отставки ростовского губернатора Голубева
Эксперты отмечают устойчивую позицию губернатора Ростовской области Василия Голубева согласно данным рейтинга глав регионов РФ, опубликованного экспертной группой «Минченко консалтинг».
REGNUM 04:15
Энергетика
Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01