Спорт день за днем

Общество Открылся крупнейший в мире аэропорт В среду, 25 сентября, в Пекине открылся международный аэропорт Дасин, ставший крупнейшим в мире.

Технологии В продажу поступил робопес Boston Dynamics Spot Робопес может быть дополнительно оснащен четырьмя аппаратными модулями, что значительно расширяет его базовые функции.

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Происшествия В прифронтовом районе на западе Донецка произошел крупный пожар Крупный пожар произошел в среду утром в прифронтовом Куйбышевском районе в западной части Донецка.

Авто Nissan представил обновленный Patrol Компания Nissan представила обновлённый Patrol.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Футбол «Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России Московское "Динамо" завершило выступление в Кубке России по футболу, уступив в матче 1/16 финала владивостокскому "Лучу", выступающему в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Происшествия Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.

Политика WP: cпикер Палаты представителей США объявит о начале процедуры импичмента в отношении Трампа Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявит о начале процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Политика По делу о крушении МН17 наметился прогресс Установить правду и добиться справедливости для родственников жертв трагедии МН17 пообещали главы МИД Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины во время переговоров в Нью-Йорке.

Политика Правительство одобрило запрет на клетки в судах Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.

Политика Греф предупредил о грядущей революции госуправления По словам главы Сбербанка, четыре промышленные революции никак не изменили модели государственного управления, которое до сих пор сосредоточено, в основном, на решении рутинных задач (процессный менеджмент).

Происшествия В Норвегии загорелся российский траулер На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Политика Ангела Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг В выступлении 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН не было сказано о широких возможностях современных технологий в сфере защиты климата, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Политика Памфилова призвала к оздоровлению избирательной системы в Петербурге По итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление избирательной системы города, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.

Происшествия Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.

Армия и оружие Снайпер ДНР ликвидировал боевика 28-й бригады ВСУ под Марьинкой Во вторник, 24 сентября, в районе Марьинки от пули снайпера погиб боевик 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ "имени Рыцарей Зимнего похода".

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Энергетика Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза» Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.

Политика Зеленский в ООН рассказал о потере Украиной более 15% ВВП Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что его страна лишилась более 15% ВВП после воссоединения Крыма с Россией, а также гражданской войны в Донбассе.

Здоровье Французскую фармкомпанию обвиняют в смерти 2000 человек ФАС выявила схему продажи БАДов под видом лекарств По данным Агентства по санитарному контролю за лекарственными препаратами, с действием препарата связаны смерти по меньшей мере 500 человек.

Политика Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.

Политика Эксперты оценили вероятность отставки ростовского губернатора Голубева Эксперты отмечают устойчивую позицию губернатора Ростовской области Василия Голубева согласно данным рейтинга глав регионов РФ, опубликованного экспертной группой «Минченко консалтинг».

Энергетика Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3% Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.