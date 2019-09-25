Спорт день за днем

Киберспорт Подписчики PS Plus бесплатно получат The Last of Us и MLB The Snow 19 Подписчики сервиса PS Plus в октябре 2019 года бесплатно получат игры The Last of Us и MLB The Snow 19.

Технологии Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.

Транспорт В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил в эфире "Авторадио" замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.

Гаджеты Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha Директор компании Xiaomi Лей Цзюнь официально представил смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha.

Культура Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.

Происшествия Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Политика В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

Киберспорт Вышел фильм о составе Virtus.pro на The International 2019 Virtus.pro выпустила фильм о выступлении состава по Dota 2 на The International 2019.

Кино Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", в котором он исполняет одну из главных ролей, сообщают "Известия".

Футбол Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

Политика Климкин оценил роль Украины в импичменте Трампа Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США.

Шоу-бизнес Бывший муж Заворотнюк рассказал о тяжелых родах экс-супруги Бывший муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк бизнесмен Дмитрий Стрюков рассказал о тяжелых родах экс-супруги, пишет «СтарХит».

Происшествия Жителя Марий Эл обвинили в похищении и насилии над пятилетней девочкой Следственный комитет Республики Марий Эл завершил расследование дела против 44-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении пятилетней девочки, сообщили в региональном управлении ведомства.

Происшествия В Норвегии загорелся российский траулер На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Армия и оружие В США нашли способ сбить российскую ракету «Циркон» Перспективная гиперзвуковая ракета "Циркон" российского производства может обнаруживаться на удалении приблизительно 308 км американским радаром AN/SPY-1, которые устанавливаются, в частности, на ракетные крейсеры Военно-морских сил США типа Ticonderoga, после чего на принятие решения об уничтожении ракеты остается менее двух минут.

Общество Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.

Политика Путин назвал главную цель госуправления Президент России Владимир Путин назвал главным смыслом государственного управления обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни граждан.

Политика Совфед назначил Лебедева председателем Верховного суда на новый срок Лебедев возглавляет Верховный суд РФ уже на протяжении 30 лет, за этот срок он назначался на эту должность пять раз, последний раз - в 2014 году на пост председателя уже объединенного Верховного суда, в состав которого был включен бывший Высший арбитражный суд.

Здоровье Челябинский минздрав не нашёл нарушений при начислении медикам зарплат Представители министерства встретились с сотрудниками станции выяснили, что с 1 января 2018 года их зарплаты не понижались и целиком отвечают отработанному времени.

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".