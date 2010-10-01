Политика

SM NewsSM NewsГлава Беларуси рассказал, как ловил с ЦРУ ядерных контрабандистов

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Помпео попенял Лукашенко на нарушение прав человек в Беларуси Глава Беларуси напомнил, что уже имеет опыт работы с Помпео, хоть и видит его впервые. Александр Лукашенко рассказал историю о том, что спецслужбы его страны сотрудничали с ЦРУ.
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Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
ТАСС 03:40
Шоу-бизнес

Певица МакSим объявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем

Вечерний курьер 03:21
Шоу-бизнес

В рождении сына от мужа Веры Глаголевой призналась Светлана Хоркина

Старший сын Хоркиной Святослав родился в 2005 году.
Privet-Rostov.ru 02:39
Футбол

«Локомотив» и «Партизан» объявили составы на товарищеский матч

Московский "Локомотив" и сербский "Партизан" объявили стартовые составы на матч в рамках товарищеского турнира в Дохе.
Газета.Ru 05:17
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для промышленности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
REGNUM 29 января в 07:13
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Газета.Ru вчера в 15:36
Происшествия

СМИ узнали личность пропавшего рабочего при обрушении СКК

Стала известна личность пропавшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" сварщика, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 08:44
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
РИА Новости 04:26
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Lenta.ru 02:59
Наука

Найдено лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

Лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.
Ридус вчера в 12:32
Происшествия

Оперативники УФСБ задержали чиновника с миллионом рублей

Взгляд-инфо вчера в 08:08
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который сбежал из здания суда после того, как его приговорили к 15 годам лишения свободы за грабеж.
РБК 03:49
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 29 января в 09:30
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе форварда сборной Нигерии

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о новом трансфере. Манкунианцы взяли в аренду нападающего «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало.
Bookmaker-ratings.ru 00:21
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания вчера в 08:36
Общество

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке и бутылках

"Для качественных вин используют сок, который идет из пресса самотеком, для более массовых – вино, для получения которого виноград мягко прессуют, а для самых дешевых – сок, который пресс буквально выжимает из виноградного жмыха", – рассказал глава рабочей группы "Винного гида России" Роскачества Артур Саркисян.
Москва 24 вчера в 00:21
Общество

Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай

Министерство транспорта РФ рекомендовало россиянам отказаться от полетов в Китай, если только для этого нет веского повода.
Политика Сегодня 05:07
Политика

Зеленский встретится с Эрдоганом в Киеве

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом Украины Зеленским 3 февраля.
ИА Новороссия 05:14
Шоу-бизнес

Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа

Последнее и произошло с актрисой Яной Кошкиной. Как правило, фолловеры привыкли видеть Яну Кошкину при полном параде.
Woman.ru вчера в 10:58
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
ТАСС 02:31
Шоу-бизнес

«Ну ты даешь»: Татьяна Навка удивила Яну Рудковскую шпагатом

Продольный шпагат прославленной российской спортсменки настолько впечатлил продюсера Яну Рудковскую, что та не удержалась от комментариев.
Дни24 вчера в 09:30
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

Газета.Ru 30 января в 11:47
Происшествия

Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Вести.Ru 04:46
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Общество

Падение метеорита на Урале попало на видео

Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Известия 05:19
Происшествия

Взрыв на заводе в Мценске: Погибли люди

Царьград вчера в 02:54
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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