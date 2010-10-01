Политика
SM NewsГлава Беларуси рассказал, как ловил с ЦРУ ядерных контрабандистов
Помпео попенял Лукашенко на нарушение прав человек в Беларуси Глава Беларуси напомнил, что уже имеет опыт работы с Помпео, хоть и видит его впервые. Александр Лукашенко рассказал историю о том, что спецслужбы его страны сотрудничали с ЦРУ.
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Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
Шоу-бизнес
Певица МакSим объявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем
Шоу-бизнес
В рождении сына от мужа Веры Глаголевой призналась Светлана Хоркина
Старший сын Хоркиной Святослав родился в 2005 году.
Футбол
«Локомотив» и «Партизан» объявили составы на товарищеский матч
Московский "Локомотив" и сербский "Партизан" объявили стартовые составы на матч в рамках товарищеского турнира в Дохе.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Происшествия
СМИ узнали личность пропавшего рабочего при обрушении СКК
Стала известна личность пропавшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" сварщика, сообщает "Фонтанка".
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Наука
Найдено лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.
Происшествия
Оперативники УФСБ задержали чиновника с миллионом рублей
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Происшествия
В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину
В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который сбежал из здания суда после того, как его приговорили к 15 годам лишения свободы за грабеж.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе форварда сборной Нигерии
Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о новом трансфере. Манкунианцы взяли в аренду нападающего «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Общество
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке и бутылках
"Для качественных вин используют сок, который идет из пресса самотеком, для более массовых – вино, для получения которого виноград мягко прессуют, а для самых дешевых – сок, который пресс буквально выжимает из виноградного жмыха", – рассказал глава рабочей группы "Винного гида России" Роскачества Артур Саркисян.
Общество
Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай
Министерство транспорта РФ рекомендовало россиянам отказаться от полетов в Китай, если только для этого нет веского повода.
Политика
Зеленский встретится с Эрдоганом в Киеве
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом Украины Зеленским 3 февраля.
Шоу-бизнес
Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа
Последнее и произошло с актрисой Яной Кошкиной. Как правило, фолловеры привыкли видеть Яну Кошкину при полном параде.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль
Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
Шоу-бизнес
«Ну ты даешь»: Татьяна Навка удивила Яну Рудковскую шпагатом
Продольный шпагат прославленной российской спортсменки настолько впечатлил продюсера Яну Рудковскую, что та не удержалась от комментариев.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Общество
Падение метеорита на Урале попало на видео
Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Происшествия