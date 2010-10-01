Помпео попенял Лукашенко на нарушение прав человек в Беларуси Глава Беларуси напомнил, что уже имеет опыт работы с Помпео, хоть и видит его впервые. Александр Лукашенко рассказал историю о том, что спецслужбы его страны сотрудничали с ЦРУ.

Глава Беларуси рассказал, как ловил с ЦРУ ядерных контрабандистов

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Политика Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.

Энергетика На Украине снизили цену на газ для промышленности Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.

Происшествия Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.

Музыка Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.

Происшествия В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который сбежал из здания суда после того, как его приговорили к 15 годам лишения свободы за грабеж.

Шоу-бизнес Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.

Шоу-бизнес Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.

Общество Роскачество сравнило вина в картонной упаковке и бутылках "Для качественных вин используют сок, который идет из пресса самотеком, для более массовых – вино, для получения которого виноград мягко прессуют, а для самых дешевых – сок, который пресс буквально выжимает из виноградного жмыха", – рассказал глава рабочей группы "Винного гида России" Роскачества Артур Саркисян.

Общество Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.

Политика В Раде пригрозили свержением Зеленского На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.