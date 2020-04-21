В настоящее время на «Славянке» налажено производство комбинезонов, масок и других средств индивидуальной защиты. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента . В беседе с главой региона Леонидом Зайцем, лидер страны поручил не ослаблять контроль над сельскохозяйственными мероприятиями.

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