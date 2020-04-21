Коронавирус
SNG.TodayГлава Белоруссии совершил рабочую поездку в Бобруйск
В настоящее время на «Славянке» налажено производство комбинезонов, масок и других средств индивидуальной защиты. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента . В беседе с главой региона Леонидом Зайцем, лидер страны поручил не ослаблять контроль над сельскохозяйственными мероприятиями.
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Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР.
РБК 07:25
Музыка
Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции
Певец и идейный вдохновитель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков записал злободневную песню «Не выходи за дверь», посвященную карантину.
Петербургский дневник 07:52
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Происшествия
Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин
В декабре 2018 года стало известно, что Куприянова сняли с должности начальника ИК-14 после проверки сотрудниками ФСИН данной колонии.
Lenta.ru 06:36
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу
В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Происшествия
В Ростове возбудили дело после похищения моряков нигерийскими пиратами
В Ростове-на-Дону сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika.
Российская газета 07:09
Здоровье
Главврач Боткинской больницы заявил о живучести коронавируса
Коронавирус очень живуч, заявил ТАСС главврач больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Известия Мордовии 03:16
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке
Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru вчера в 08:00
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Здоровье
Доктор Мясников заявил о знаковом событии для лечения коронавируса
Доктор Мясников уверен, что таком метод достаточно эффективен, поскольку в большинстве случаев коронавирус протекает без видимых симптомов, пишет Газета.ру.
Национальная служба новостей 01:44
Общество
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.
Взгляд.ру 03:35
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
Политика
Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье
Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
РИА Новости 07:46
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.
Интерфакс вчера в 14:20
Общество
В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом
По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец вчера в 05:46
Общество
Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты
Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
Здоровье
В Глазном центре Красноярска коронавирусом заразились 89 человек
По данным надзорного ведомства, с 7 по 19 апреля тут заразились коронавирусной инфекцией 89 человек, в том числе 13 сотрудников глазного центра, как еще называют это медучреждение в Красноярске.
Байкал24 07:58
Энергетика
Цена нефти WTI упала до отрицательных значений
По информации, поступившей с торгов на товарной бирже в Нью-Йорке, стоимость нефти марки WTI опустилась до отрицательных значений.
Капитал страны 02:54
Общество
Новые ограничительные меры вводятся в Кузбассе в связи с коронавирусом
На территориях Анжеро-Судженского городского округа и Яйского муниципального округа вводятся дополнительные ограничительные мероприятия.
Сибдепо 06:01
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Госдуме разработан пакет документов, регулирующих споры между соседями по даче.
7 новостей вчера в 00:58
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском 19 апреля в 10:18
Общество
Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге
В Петербурге может быть введен пропускной режим, если ухудшится ситуация с коронавирусом, допустил губернатор Александр Беглов и назвал это самым жестким вариантом.
Интерфакс 07:18