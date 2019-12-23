Общество

Газета.RuГазета.RuГлава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Глава американской компании Boeing Деннис Меленберг покидает пост, сообщает CNN. В 2019 году компания столкнулась с рядом кризисов, включая многочисленные проблемы с самолетом 737 Max и неудачный пуск космического корабля Starliner.
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Глава Boeing Меленберг уходит в отставку

ТАСС10:14

Глава Boeing покинул свою должность

RT на русском09:19

Глава Boeing ушел в отставку на фоне кризиса 737 Max

Коммерсантъ09:30

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

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Глава Boeing ушел в отставку

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Интерфакс09:44

Глава Boeing ушел в отставку

Телеканал 360°09:13
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Как голосовал Сергей Семак при определении лучшего игрока России

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Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
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Остановить автомобиль при отказе тормозной системы поможет стояночный тормоз, если он не электронный и управляется не с кнопки, — рычаг стояночного тормоза нужно затягивать плавно, чтобы не пустить автомобиль в занос.
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Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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