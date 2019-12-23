Глава американской компании Boeing Деннис Меленберг покидает пост, сообщает CNN. В 2019 году компания столкнулась с рядом кризисов, включая многочисленные проблемы с самолетом 737 Max и неудачный пуск космического корабля Starliner.

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

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