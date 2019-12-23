Общество
КоммерсантъГенеральный директор Boeing покинул свой пост
Генеральный директор Boeing покинул свой пост Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку. Новому руководству корпорации предстоит восстановить доверие к компании из-за скандала вокруг 737 MAX.
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с чего всё началось
«Компания объявляет, что Деннис А. Меленберг подал в отставку с должности генерального директора и директора совета директоров, которая вступает в силу немедленно», — сказано в заявлении Boeing.Телеканал 360°09:13
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Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
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МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
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Биатлон. Назван состав сборной России на январские этапы Кубка мира
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Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, а также ее старшего брата передали отцу детей, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.
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Уральцы встретят новый год в Чехии и странах Юго-Восточной Азии
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Политика
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Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
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О тарифе на транзит газа Согласованный с Украиной тариф на транзит российского газа Медведев назвал "очень гуманным".
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«Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ
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У сотрудника фонда Навального провели обыск, выломав дверь в квартиру
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Майкл Калви отверг обвинения в новой редакции
Клеточкин подтвердил, что в понедельник Калви было предъявлено обвинение в новой редакции, отказавшись конкретизировать действия следствия.
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Курс рубля снизился относительно доллара и евро
На открытии торгов российская валюта немного сдала свои позиции. Относительно евро рубль потерял три копейки, доллар подорожал на одну.