Общество
Газета.RuГлава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Глава американской компании Boeing Деннис Меленберг покидает пост, сообщает CNN. В 2019 году компания столкнулась с рядом кризисов, включая многочисленные проблемы с самолетом 737 Max и неудачный пуск космического корабля Starliner.
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Общество
Китай снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января
«Пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены», — приводит агентство ТАСС выдержки из заявления комитета по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, сообщает «Ъ» со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
Политика
Кадыров отверг причастность России к убийству боевика в Берлине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ни его регион, ни Россия в целом не причастны к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в парке Моабит в центре Берлина.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.
Политика
Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до конца года
Полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика (ДНР и ЛНР) договорились об обмене пленными до конца года.
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Политика
Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции
Приостановлено исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса насчет последовательной экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию, США и Россию.
Происшествия
Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни
Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Единоборства
Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле
Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, присутствовавший в прошлые выходные на поединке в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден», в котором 22-летний Теофимо Лопес отобрал пояс IBF у Ричарда Комми, рассказал в интервью, опубликованном на его официальном канале YouTube, о том, что увидел в этом поединке и когда планирует встретиться с Лопесом для выявления абсолютного чемпиона мира.
Армия и оружие
Минобороны передан новый комплект ЗРК С-350 «Витязь»
ЗРК С-350 «Витязь» создан для обороны наземных сил от массированных ударов с воздуха.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подарила домработнице дорогую сумку
Домработница певицы Кристины Орбакайте, которая несколько лет помогала ее детям Дени и Клаве, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что часто бывала в доме Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Общество
В Киеве рассказали о демонтаже герба СССР со статуи «Родина-мать»
Экономика
«Росатом» ожидает рекордных показателей генерации на АЭС к концу года
В «Росатоме» ожидают, что по итогам 2019 года госкорпорация установит рекорд выработки электроэнергии на атомных электростанциях — почти 209 млрд киловатт-часов.
Спорт
Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице
На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Кино
Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках фильма
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Здоровье
Девять жителей региона стали почетными донорами Амурской области
Для поддержки донорского движения правительство региона в 2000 году учредило звание «Почетный донор Амурской области».
Финансы
Россияне стали закупаться валютой к Новому году
Россияне стали активнее закупаться валютой перед Новым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
Футбол
Агент считает возможным переход Чалова в «Челси»
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы форварда ЦСКА Федора Чалова перейти в «Челси».
Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский "Салават Юлаев" одолел казанский "Ак Барс".
Общество
Три этажа башни обслуживания для стартового комплекса «Ангара» поступили на космодром Восточный
Пресс-служба центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) во вторник сообщает, что доставлены четвертый, пятый и шестой этажи кабель-заправочной башни.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Политика
Дивизия «Галичина»: «гордости украинской нации» хватило на четыре дня
В захваченном украинскими формированиями Славянске развернут музей, центральная экспозиция которого посвящена «защитникам Украины» из «Галичины».
Наука
Швейцарские ученые придумали систему, которая может на 90% снизить выбросы грузовиков
Выбросы углекислого газа от грузовиков составляют в Европе 40% всех выбросов транспортного сектора, который поставляет в воздух значительную часть всего объема CO2.
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 69 рублей
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 38,02 копейки - до 68,9978 рубля, курс доллара - на 15,72 копейки - до 62,2499 рубля, следует из данных Банка России.
Транспорт
Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем
В правительстве утвердили поправки в правила дорожного движения, которые вводят ограничения по нахождению за рулем для водителей автобусов и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.