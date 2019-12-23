Глава американской компании Boeing Деннис Меленберг покидает пост, сообщает CNN. В 2019 году компания столкнулась с рядом кризисов, включая многочисленные проблемы с самолетом 737 Max и неудачный пуск космического корабля Starliner.

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Общество Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, сообщает «Ъ» со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.

Политика Кадыров отверг причастность России к убийству боевика в Берлине Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ни его регион, ни Россия в целом не причастны к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в парке Моабит в центре Берлина.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.

Политика Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до конца года Полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика (ДНР и ЛНР) договорились об обмене пленными до конца года.

Происшествия СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Политика Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции Приостановлено исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса насчет последовательной экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию, США и Россию.

Единоборства Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, присутствовавший в прошлые выходные на поединке в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден», в котором 22-летний Теофимо Лопес отобрал пояс IBF у Ричарда Комми, рассказал в интервью, опубликованном на его официальном канале YouTube, о том, что увидел в этом поединке и когда планирует встретиться с Лопесом для выявления абсолютного чемпиона мира.

Шоу-бизнес Алла Пугачева подарила домработнице дорогую сумку Домработница певицы Кристины Орбакайте, которая несколько лет помогала ее детям Дени и Клаве, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что часто бывала в доме Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Финансы Россияне стали закупаться валютой к Новому году Россияне стали активнее закупаться валютой перед Новым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Финансы Официальный курс евро на вторник снизился до 69 рублей Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 38,02 копейки - до 68,9978 рубля, курс доллара - на 15,72 копейки - до 62,2499 рубля, следует из данных Банка России.