с чего всё началось

Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов принял решение подать в отставку со своего поста, передает ТАСС. 14 октября во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против сборной Англии, который прошел в Софии, болгарские фанаты проявляли расизм.

Экономика В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общество Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.

Политика В Белоруссии подтвердили освобождение россиянки Богачевой Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев заявил, что задержанная в Минске россиянка Богачева освобождена.

Спорт Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Происшествия В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.

Общество Приватбанк почти выиграл дело у Коломойского в лондонском суде Английский апелляционный суд решил скандальное дело в пользу украинского Приватбанка, который таким образом выиграл у его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает пресс-служба Приватбанка.

Гаджеты Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2 Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.

Футбол Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.

Шоу-бизнес Предполагаемый сын Цискаридзе втянул Малахова в грязный скандал Молодой азербайджанец публично сообщил, что состоит в интимных отношениях с телеведущим, втянув того в грязный гей-скандал.

Теннис Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от выступления на теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в московском ледовом дворце «Крылатское».

Музыка Шнуров раскрыл планы после роспуска «Ленинграда» Шнуров говорил, что группа полностью реализовала себя, а возможности развиваться за рубежом он не видит, напоминает деловая газета «Взгляд».

Общество Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека» В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Наука Гормон роста влияет на возраст и старение человека Американские исследователи нашли доказательства того, что соматотропный гормон может обращать вспять эпигенетические изменения, связанные с возрастом.

Экономика МВФ понизил прогноз по росту ВВП России Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Общество Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией, передаёт УНИАН.

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Общество Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.