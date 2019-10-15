Футбол
Газета.RuГлава Болгарского футбольного союза подал в отставку
Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов принял решение подать в отставку со своего поста, передает ТАСС. 14 октября во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против сборной Англии, который прошел в Софии, болгарские фанаты проявляли расизм.
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Как сообщает пресс-служба организации, такое решение функционер принял в связи с «создавшимся в последние дни напряжением, обстановкой, которая наносит ущерб болгарскому футболу».RT на русском09:32
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