Футбол

Газета.RuГазета.RuГлава Болгарского футбольного союза подал в отставку

Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов принял решение подать в отставку со своего поста, передает ТАСС. 14 октября во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против сборной Англии, который прошел в Софии, болгарские фанаты проявляли расизм.
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Как сообщает пресс-служба
 организации, такое решение функционер принял в связи с «создавшимся в последние дни напряжением, обстановкой, которая наносит ущерб болгарскому футболу».
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