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Армия и оружие Эрдоган оценил санкции США против Турции Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами США ввести санкции.

Путешествия В дорогих отелях Турции наблюдается незначительное снижение цен Специалисты предполагают, что этой осенью не стоит ожидать значительное снижение цен на проживание в люксовых отелях.

Происшествия Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.

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