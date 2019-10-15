Дорогой ценой обошлась выходка болгарских болельщиков во время матча против Англии для президента БФС Борислава Михайлова. Во вторник, 15-го октября, глава БФС подал в отставку, - о чём сообщается на официальном сайте организации.

Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку после скандала

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