Футбол
Sport.ruГлава Болгарского футбольного союза подал в отставку после скандала
Дорогой ценой обошлась выходка болгарских болельщиков во время матча против Англии для президента БФС Борислава Михайлова. Во вторник, 15-го октября, глава БФС подал в отставку, - о чём сообщается на официальном сайте организации.
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Стерлинг поприветствовал возможную отставку президента Болгарского футбольного союза
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