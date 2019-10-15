Футбол

Pravda.RuPravda.RuГлава Болгарского футбольного союза уволился под давлением властей

Решение связано с напряженной обстановкой в болгарском футболе, сообщает пресс-служба организации. Михайлов написал заявление после того, как с требованием об отставке выступил министр спорта страны Красен Крале. Также о необходимости увольнения президента БФС заявил премьер-министр Бойко Борисов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Полиция провела обыск в офисе Болгарского футбольного союза после скандала

Газета.Ruвчера в 11:49

В Болгарском футбольном союзе прошли обыски

Sportbox.RUвчера в 14:42

Стерлинг поприветствовал возможную отставку президента Болгарского футбольного союза

Спорт-Экспрессвчера в 13:30

В здании Болгарского футбольного союза начались обыски

Советский спортвчера в 11:37

Полиция проводит обыски в штабе Футбольного союза Болгарии

Чемпионатвчера в 11:45

СМИ: полиция провела обыск на базе Болгарского футбольного союза

ТАСС Спортвчера в 13:43

Президент Болгарского футбольного союза подал в отставку из-за расизма на матче с Англией

Матч ТВвчера в 09:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
Экономика

Котировки «ЛУКОЙЛа» растут на новостях о промежуточных дивидендах

Уточняется, что это происходит после новостей о решении совета директоров о промежуточных дивидендах и выкупе бумаг по оферте.
Мой Брянск 08:16
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 09:17
Происшествия

Дадут ли пожизненный срок убийцам Ксении Каторгиной? Эксперт-криминалист — о громком преступлении

Бывший следователь и старший преподаватель кафедры криминалистики УрГЮУ Максим Матвеев прокомментировал детали расследования убийства 27-летней Ксении Каторгиной и объяснил, почему все это время следствие воздерживалось от оценок и очень дозированно давало информацию о происходящем, хорошо ли сработали оперативники и могут ли задержанным дать пожизненный срок.
Екатеринбург Онлайн 03:21
Единоборства

Американский боксер скончался после полученной на ринге травмы

Боксер Патрик Дэй умер в США из-за черепно-мозговой травмы, полученной на ринге в ходе боя с Чарльзом Конвеллом в Чикаго.
Аргументы и Факты 21:29
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Хоккей

«Вашингтон» оказался сильнее «Торонто»

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Вашингтон Кэпиталз" – "Торонто Мэйпл Ливз".
Вести.Ru 22:09
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Политика

Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера»

16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Российский Диалог 10:27
Армия и оружие

Bloomberg сравнил действия Эрдогана в Сирии с «крымской весной»

По мнению автора, Эрдоган в Сирии очевидно надеялся на успех в крымском стиле - на постановку всех перед свершившимся фактом.
Znak.com 21:46
Авто

Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели

Rusargument 04:08
Футбол

Агуэро попал в автомобильную аварию

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Чемпионат 10:35
Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением

Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News 10:03
Армия и оружие

В конгрессе США представили резолюцию против вывода войск из Сирии

Представители демократической и республиканской партий США представили в Конгресс совместную резолюцию против решения президента страны Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем Twitter.
РИА Новости вчера в 19:36
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Экономика

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК 23:20
Политика

В Нью-Йорке арестовали еще одного партнера адвоката Дональда Трампа — Washington Post

В аэропорту Нью-Йорка арестовали партнера адвоката президента США Руди Джулиани Дэвида Коррию.
Украина.ру 13:21
Общество

Нобелевскую премию по экономике вручили ученым за борьбу с бедностью

Мойка78 14 октября в 15:10
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда

Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Здоровье

10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови

Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.
Волгоградская правда 22:18
Политика

Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР

Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
Хакасия-Информ 03:31
Экономика

Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.
Коммерсантъ 18:21
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Экономика

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

В рамках тестирования законодательной инициативы министерства, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут предоставлять гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском 22:34
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

REGNUM 10:20
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Кино

Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах

Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru вчера в 08:45
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Транспорт

«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда

Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
РБК вчера в 20:10
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное