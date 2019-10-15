Футбол
Pravda.RuГлава Болгарского футбольного союза уволился под давлением властей
Решение связано с напряженной обстановкой в болгарском футболе, сообщает пресс-служба организации. Михайлов написал заявление после того, как с требованием об отставке выступил министр спорта страны Красен Крале. Также о необходимости увольнения президента БФС заявил премьер-министр Бойко Борисов.
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Стерлинг поприветствовал возможную отставку президента Болгарского футбольного союза
Спорт-Экспрессвчера в 13:30
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