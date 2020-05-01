Коронавирус

Махачкалинские известияМахачкалинские известияГлава Буйнакска заразился коронавирусом

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом мэр города сообщил на своей странице в социальной сети Instargam. По словам Нургудаева, им были предприняты необходимые профилактические меры.
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Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусом

Зори Табасарана04:35

Глава Буйнакска заразился коронавирусом

Махачкалинские известия03:49

Глава дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом

ТАСС04:29

Мэр Буйнакска стал одним из инфицированных коронавирусом

Ёлдаш04:22

Мэр города Буйнакска Исламудин Нургудаев написал в Инстаграм о заражении коронавирусной инфекцией

Дагестанская правда03:58

У главы города в Дагестане обнаружили коронавирус

RT на русском04:32

У мэра Буйнакска обнаружили коронавирус

Лезги газетвчера в 15:44
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Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

RT на русском вчера в 19:18
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru 29 апреля в 15:18
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Общество

В Москве на поддержку социальной сферы направили 110 млрд рублей

Власти Москвы выделили 110 млрд рублей на поддержку населения, системы здравоохранения и городского хозяйства.
Известия 05:20
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Автоспорт

Гран-при Венгрии пройдет без зрителей

Sports.ru 04:34
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире

StarHit.ru 00:30
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Политика

Анонсированные на 1 мая дебаты Захаровой и Навального отменены

Интерфакс 06:16
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Политика

В Госдуме потрясены отказом Украины от гуманитарной помощи из России

Москва, 1 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Госдуме потрясены отказом Украины принять гуманитарную помощь из России в условия пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 04:04
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Здоровье

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

В России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры в России стали непростым этапом для жителей страны.
Мой Брянск 01:51
Общество

Большинство россиян собираются провести майские праздники дома

Портал "стопкоронавирус.рф" провёл социологический опрос и выяснил, где россияне собираются провести майские праздники.
Pravda.Ru 05:41
Общество

В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
RT на русском 05:55
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Происшествия

Нанесла 20 ударов ножом - кадры суда над украинкой Татьяной Пьяновой, отрезавшей голову дочери

Российский Диалог вчера в 12:15
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Общество

«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники

Режим работы отделений почтовой связи изменится в отдельные дни с 1 по 11 мая.
МедиаПоток вчера в 09:43
Здоровье

В Архангельской области коронавирусом заболели ещё 25 человек

В Поморье за последние сутки подтверждены 25 новых случаев COVID-19.
Двина Сегодня 05:36
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Политика

Президент Сербии пожелал выздоровления Мишустину на русском языке

Президент Сербии Александр Вучич в своём официальном аккаунте в Twitter пожелал выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Парламентская газета 04:51
Общество

Попова назвала основание для усиления ограничительных мер после 11 мая

Если граждане России не отнесутся ответственно к режиму ограничений в период майских праздников, то его придется ужесточать после 12 мая.
Вечерняя Москва 05:44
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Политика

В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
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Авто

12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки

Автоновости дня вчера в 04:10
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер вчера в 03:23
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Общество

Коронавирус начал распространяться внутри Омской области

Шестеро человек заразились на территории региона, еще двое — от приехавших жителей Алтайского края и Югры.
Om1.ru 05:30
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Общество

Глава Нижегородской области сообщил о росте безработицы на 20%

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил рост числа зарегистрированных безработных в регионе в 20% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.
РБК 06:07
Шоу-бизнес

Влад Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко

Mockva.ru вчера в 23:56
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Игры

Первый сезон Hitman бесплатно раздают в PS Store

При бесплатной раздаче первого сезона видеоигры Hitman на в PlayStation (PS) Store возникли сложности.
Актуальные Новости 05:55
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Кольских вахтовиков изолируют на круизном судне

В 2011 году круизный паром «Принцесса Анастасия» приобрела St. Peter Line, а в 2016 году произошло слияние компании с итальянским паромным оператором Moby S.p.A. Круизное судно курсировало между портами Петербурга, Таллина, Стокгольма и Хельсинки.
Коммерсантъ 29 апреля в 18:30
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