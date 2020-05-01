Коронавирус
Махачкалинские известияГлава Буйнакска заразился коронавирусом
Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом мэр города сообщил на своей странице в социальной сети Instargam. По словам Нургудаева, им были предприняты необходимые профилактические меры.
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Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
RT на русском вчера в 19:18
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru 29 апреля в 15:18
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Общество
В Москве на поддержку социальной сферы направили 110 млрд рублей
Власти Москвы выделили 110 млрд рублей на поддержку населения, системы здравоохранения и городского хозяйства.
Известия 05:20
Автоспорт
Гран-при Венгрии пройдет без зрителей
Sports.ru 04:34
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru 00:30
Политика
В Госдуме потрясены отказом Украины от гуманитарной помощи из России
Москва, 1 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Госдуме потрясены отказом Украины принять гуманитарную помощь из России в условия пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 04:04
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Здоровье
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
В России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры в России стали непростым этапом для жителей страны.
Мой Брянск 01:51
Общество
Большинство россиян собираются провести майские праздники дома
Портал "стопкоронавирус.рф" провёл социологический опрос и выяснил, где россияне собираются провести майские праздники.
Pravda.Ru 05:41
Общество
В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса
Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
RT на русском 05:55
Происшествия
Нанесла 20 ударов ножом - кадры суда над украинкой Татьяной Пьяновой, отрезавшей голову дочери
Российский Диалог вчера в 12:15
Общество
«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники
Режим работы отделений почтовой связи изменится в отдельные дни с 1 по 11 мая.
МедиаПоток вчера в 09:43
Здоровье
В Архангельской области коронавирусом заболели ещё 25 человек
В Поморье за последние сутки подтверждены 25 новых случаев COVID-19.
Двина Сегодня 05:36
Политика
Президент Сербии пожелал выздоровления Мишустину на русском языке
Президент Сербии Александр Вучич в своём официальном аккаунте в Twitter пожелал выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Парламентская газета 04:51
Общество
Попова назвала основание для усиления ограничительных мер после 11 мая
Если граждане России не отнесутся ответственно к режиму ограничений в период майских праздников, то его придется ужесточать после 12 мая.
Вечерняя Москва 05:44
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика
В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
Авто
12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки
Автоновости дня вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер вчера в 03:23
Общество
Коронавирус начал распространяться внутри Омской области
Шестеро человек заразились на территории региона, еще двое — от приехавших жителей Алтайского края и Югры.
Om1.ru 05:30
Общество
Глава Нижегородской области сообщил о росте безработицы на 20%
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил рост числа зарегистрированных безработных в регионе в 20% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.
РБК 06:07
Шоу-бизнес
Влад Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко
Mockva.ru вчера в 23:56
Игры
Первый сезон Hitman бесплатно раздают в PS Store
При бесплатной раздаче первого сезона видеоигры Hitman на в PlayStation (PS) Store возникли сложности.
Актуальные Новости 05:55
Общество
Кольских вахтовиков изолируют на круизном судне
В 2011 году круизный паром «Принцесса Анастасия» приобрела St. Peter Line, а в 2016 году произошло слияние компании с итальянским паромным оператором Moby S.p.A. Круизное судно курсировало между портами Петербурга, Таллина, Стокгольма и Хельсинки.
Коммерсантъ 29 апреля в 18:30