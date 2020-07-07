Общество
Московский Комсомолец Улан-УдэВ случае строительства в Бурятии газопровода улучшится только экология
Отвечая на вопрос депутата Народного Хурала по поводу решения проблем грязного воздуха в Улан-Удэ, Мишенин отметил, что в случае, если газовую трубу проложат по территорию Бурятии, то затраты на ее строительство составят порядка 100 миллиардов долларов США, из которых две трети – это расходы на возведение самой магистрали, остальные – не магистральные расходы.
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Депутат Хурала: «Приоритетность улучшения качества жизни в Бурятии видна»
Байкал Медиа Консалтинг05:48
Евгения Лудупова: работавшие с ковидными пациентами медики Бурятии получили все выплаты
Московский Комсомолец Улан-Удэ04:59
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Происшествия
Правозащитники сообщили о недопуске адвоката к Сафронову
Адвоката проекта «Правозащита Открытки» Олега Елисеева не пускают к обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову.
РБК 08:11
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по области.
РИА Новости 08:05
Происшествия
Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД
Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
Киберспорт
Показан трейлер игры Shadow Warrior 3
Компания-издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Flying Wild Hog официально анонсировали игру Shadow Warrior 3. Авторы показали дебютный трейлер и немного рассказали о проекте шутера от первого лица.
Inc-news.ru 03:35
Футбол
«Спартак» отправил в отставку генерального директора
Московский футбольный клуб «Спартак» отправил в отставку генерального директора Томаса Цорна.
Lenta.ru 08:00
Общество
Шнуров стал сопредседателем «Партии роста»
Neva.Today 08:04
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Шоу-бизнес
Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова
Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
Экономика
В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд
Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС 05 июля в 18:40
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч руб
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
РИА Новости 08:04
Экономика
В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва.
Lenta.ru 08:03
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отсудила у бывшего мужа квартиры в Астрахани
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, для чего ездила в Астрахань.
iReactor 07:24
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в фильме режиссера «Джокера»
Австралиец Крис Хемсворт, известный по роли Тора и недавнему боевику "Тайлер Рейк", сыграет главную роль в биографическом фильме о знаменитом рестлере, телеведущем и актёре Терри Джин Боллеа, он же - Халк Хоган.
Российская газета 06:55
Происшествия
Автомобиль врезался в веранду на юго-востоке Москвы
Автомобиль на скорости врезался в веранду ресторана на юго-востоке Москвы.
Газета.Ru 08:04
Политика
МИД РФ: Россия утратила доверие к США
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Происшествия
СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов
Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Автоспорт
Тост: Квят проявил нетерпеливость и заплатил за это, но он был быстр
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Австрии, в котором Пьер Гасли заработал очки, финишировав на седьмом месте, а Даниил Квят сошёл с дистанции после прокола, который стал следствием контакта с болидом «Рено» Эстебана Окона.
Чемпионат 03:47
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Общество
В России резко выросли продажи недорогих смартфонов
В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Футбол
В Подмосковье 16-летнего футболиста ударила молния
ТВК вчера в 23:25
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Общество
В России разрешат торговать алкоголем рядом с медучреждениями
По поручению заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой в Минпромторге разработали законопроект, разрешающий российским регионам снять запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах и кафе рядом с медучреждениями.
Kazanfirst.ru 01:28
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36