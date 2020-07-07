Общество

Московский Комсомолец Улан-УдэМосковский Комсомолец Улан-УдэВ случае строительства в Бурятии газопровода улучшится только экология

Отвечая на вопрос депутата Народного Хурала по поводу решения проблем грязного воздуха в Улан-Удэ, Мишенин отметил, что в случае, если газовую трубу проложат по территорию Бурятии, то затраты на ее строительство составят порядка 100 миллиардов долларов США, из которых две трети – это расходы на возведение самой магистрали, остальные – не магистральные расходы.
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