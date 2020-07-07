Глава Бурятии Алексей Цыденов представил на очередной сессии народного Хурала доклад о результатах деятельности правительства республики в 2019 году, в том числе по вопросам, поставленным депутатами, пишет Восток-Телеинформ.

Глава Бурятии представил доклад о работе правительства за прошлый год

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