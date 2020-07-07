Экономика
Восток-ТелеинформГлава Бурятии представил доклад о работе правительства за прошлый год
Глава Бурятии Алексей Цыденов представил на очередной сессии народного Хурала доклад о результатах деятельности правительства республики в 2019 году, в том числе по вопросам, поставленным депутатами, пишет Восток-Телеинформ.
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Глава Бурятии представил доклад о работе правительства за прошлый год
Восток-Телеинформ06 июля в 23:39
Глава Бурятии попросил министра здравоохранения не забывать про «Единую Россию»
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 05:21
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На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса
Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
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Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов
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