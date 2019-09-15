Политика
РБКГлава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Как передает «Московский комсомолец Улан-Удэ», участники митинга встретили Цыденова криками «Позор», «В отставку» и «Перевыборы». Затем публике показали видеозаписи, демонстрирующие нарушения на прошедших выборах. Комментируя ролики, глава Бурятии предложил передать их в «компетентные органы».
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Стихийный митинг и протесты. Что случилось на площади Советов в Улан-Удэ?
Аргументы и Факты - Бурятия11:54
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Сен-Пьер назвал Нурмагомедова одним из трёх лучших бойцов мира
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Здоровье
Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь
«Поскольку ранняя диагностика и лечение рака крови может улучшить шансы пациента на выживание, жизненно важно, чтобы люди были лучше информированы о признаках этого заболевания», - добавил он.
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Вышел новый трейлер фильма «Ле-Ман’66»
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Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
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