Как передает «Московский комсомолец Улан-Удэ», участники митинга встретили Цыденова криками «Позор», «В отставку» и «Перевыборы». Затем публике показали видеозаписи, демонстрирующие нарушения на прошедших выборах. Комментируя ролики, глава Бурятии предложил передать их в «компетентные органы».

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

Здоровье Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров Кардиолог связал воздействие лектина с появлением хронической усталости, снижением мозговой деятельности, высыпаниями на коже и даже с потерей волос.

Космос Южная Корея совершит запуск лунной миссии на три года позже Специалисты рассказали, что запуск миссии по исследованию естественного спутника нашей планеты состоится позже ранее назначенного срока.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.

Происшествия Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.

Здоровье Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.

Политика Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.

Футбол Александр Головин: «Скучаю по ЦСКА, смотрю все их матчи» Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о том, с кем из ЦСКА продолжает общение и поделился мнением о том, чем отличаются молодые футболисты в России и во Франции.

Шоу-бизнес СМИ сообщили об отравлении Михаила Галустяна Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» дозвонился до помощницы Галустяна, однако комментировать ситуацию с отравлением артиста она отказалась.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.

Спорт Пловчиху в США из-за слишком открытого купальника лишили победы Жительницу Великобритании 17-летнюю Брекинн Уиллис судьи лишили победы на чемпионате по плаванию на Аляске из-за слишком открытого купальника.

Политика Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».

Шоу-бизнес Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Политика Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.

Гаджеты Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.

Экономика В Минфине оценили идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых Программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке потребует в 2020 году 5—10 млрд рублей из бюджета, заявил в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век» замминистра финансов России Алексей Моисеев.

Политика Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".

Здоровье Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь «Поскольку ранняя диагностика и лечение рака крови может улучшить шансы пациента на выживание, жизненно важно, чтобы люди были лучше информированы о признаках этого заболевания», - добавил он.

Футбол Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.

Шоу-бизнес Священника раскритиковали за рассказ о Заворотнюк Роман Тертичный, экс-герой знаменитой телестройки, запомнившийся публике под псевдонимом Май Абрикосов, резко осудил поступок священнослужителя, давшего короткое интервью журналистам о ситуации в семье Заворотнюк.