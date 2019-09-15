В Улан-Удэ на согласованный митинг в парке Юбилейный пришел глава республики Алексей Цыденов. Об этом сообщает корреспондент «Новой».

с чего всё началось

Как передает «Московский комсомолец Улан-Удэ», участники митинга встретили Цыденова криками «Позор», «В отставку» и «Перевыборы». Затем публике показали видеозаписи, демонстрирующие нарушения на прошедших выборах. Комментируя ролики, глава Бурятии предложил передать их в «компетентные органы».

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

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