Политика
РБКГлава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Как передает «Московский комсомолец Улан-Удэ», участники митинга встретили Цыденова криками «Позор», «В отставку» и «Перевыборы». Затем публике показали видеозаписи, демонстрирующие нарушения на прошедших выборах. Комментируя ролики, глава Бурятии предложил передать их в «компетентные органы».
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с чего всё началось
В Улан-Удэ к митингующим из-за результатов выборов вышел глава Бурятии. Его встретили криками «Позор!» и «В отставку!»
В Улан-Удэ на согласованный митинг в парке Юбилейный пришел глава республики Алексей Цыденов. Об этом сообщает корреспондент «Новой».Новая газета07:35
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Стихийный митинг и протесты. Что случилось на площади Советов в Улан-Удэ?
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