Как передает «Московский комсомолец Улан-Удэ», участники митинга встретили Цыденова криками «Позор», «В отставку» и «Перевыборы». Затем публике показали видеозаписи, демонстрирующие нарушения на прошедших выборах. Комментируя ролики, глава Бурятии предложил передать их в «компетентные органы».

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

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