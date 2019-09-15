Политика
РБКГлава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Как передает «Московский комсомолец Улан-Удэ», участники митинга встретили Цыденова криками «Позор», «В отставку» и «Перевыборы». Затем публике показали видеозаписи, демонстрирующие нарушения на прошедших выборах. Комментируя ролики, глава Бурятии предложил передать их в «компетентные органы».
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Стихийный митинг и протесты. Что случилось на площади Советов в Улан-Удэ?
Аргументы и Факты - Бурятия11:54
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:53, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета 14:00
Волейбол
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой
38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.
Чемпионат 09:37
Происшествия
Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер, который на нынешней неделе прошел курс лечения в одной из парижских клиник, покинул Францию.
Российская газета 10:45
Футбол
Тамбов — ЦСКА 0:2
ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Тамбов» со счетом 2:0. Первый гол на 84-й минуте забил Кристиан Бистрович, который минутой раньше вышел на замену.
Спорт день за днем 11:25
Спорт
Пловчиху в США из-за слишком открытого купальника лишили победы
Жительницу Великобритании 17-летнюю Брекинн Уиллис судьи лишили победы на чемпионате по плаванию на Аляске из-за слишком открытого купальника.
Kazanfirst.ru 10:34
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Баскетбол
Чемпионом мира по баскетболу стала Испания
Росбалт 15:57
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 06:31
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.
Lenta.ru 10:19
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Политика
В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.
News.ru вчера в 03:52
Происшествия
Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Кино
Disney показал видео превращения Джоли в Малефисенту
Видео из закулисья появилось на странице студии Disney в социальной сети Instagram.
Neva.Today 12 сентября в 13:15
Гаджеты
Realme выпустит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfacityNews.ru 13 сентября в 05:05
Культура
В новом сезоне «Голос 60+» участвует 91-летняя конкурсантка
На Первом канале 13 сентября стартует новый сезон шоу «Голос 60+».
Телепрограмма 13 сентября в 12:27
Наука
Потребляй ответственно
Мир второй половины XX века был мало похож на сегодняшний, в котором "золотой миллиард" уже прошел деиндустриализацию, а массовое промышленное производство переместилось на глобальный Юг, прежде всего в Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии.
N+1 13 сентября в 05:00
Космос
Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году
В России к 2040 году планируют реализовать программу освоения Луны, которая будет состоять из трех этапов.
ТК Звезда вчера в 17:44
Здоровье
Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга
Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online вчера в 16:50
Энергетика
Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Происшествия
В Калининградской области туриста смыло волной в море
Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 16:07
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости вчера в 02:33
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Футбол
«СЭ»: За ситуацией вокруг Кононова следят в киевском «Динамо»
Киевское «Динамо» следит за ситуацией вокруг главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
ProstoProSport 15:26
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК вчера в 04:54
Авто
Как один из российских автозаводов превратился в металлолом и мусор
Российская газета 10:53
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Общество
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс
Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55