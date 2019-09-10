Политика
RT на русскомГлава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
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Глава Бурятии высказался по ситуации с несанкционированным митингом в Улан-Удэ
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