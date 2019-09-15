Политика

ИнтерфаксИнтерфаксГлава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
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с чего всё началось

В Улан-Удэ к митингующим из-за результатов выборов вышел глава Бурятии. Его встретили криками «Позор!» и «В отставку!»

В Улан-Удэ на согласованный митинг в парке Юбилейный пришел глава республики Алексей Цыденов. Об этом сообщает корреспондент «Новой».
Новая газета07:35

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Всех в отставку: участники митинга в Улан-Удэ зачитали резолюцию

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В Улан-Удэ начался митинг в парке «Юбилейный»

Ариг Ус06:00

Алексей Цыденов присутствует на митинге несогласных

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Провокация полиции в Улан-Удэ

Грани.ру10:38

В Улан-Удэ к митингующим из-за результатов выборов вышел глава Бурятии. Его встретили криками «Позор!» и «В отставку!»

Новая газета07:35

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Байкал Медиа Консалтинг08:41
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Российский политик. Глава Республики Бурятия с 22 сентября 2017 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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