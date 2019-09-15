Политика
ИнтерфаксГлава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
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с чего всё началось
В Улан-Удэ к митингующим из-за результатов выборов вышел глава Бурятии. Его встретили криками «Позор!» и «В отставку!»
В Улан-Удэ на согласованный митинг в парке Юбилейный пришел глава республики Алексей Цыденов. Об этом сообщает корреспондент «Новой».Новая газета07:35
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В Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год
Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
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12 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Ангарске
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Президент Сирии Башар Асад обсудил с российской делегацией подготовку к саммиту стран-гарантов перемирия в САР.
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«Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — рассказали в Минобороны.
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На Донбассе неизвестный снайпер ликвидировал старших офицеров элитных подразделений ВСУ
По сообщениям штаба оккупационных сил, потери ВСУ на Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых военнослужащих.
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В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
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Вести.Ru вчера в 18:18
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Представители Microsoft поделились с Business Insider обновлённой статистикой по Minecraft: с прошлого года ежемесячная аудитория легендарной песочницы выросла до 112 млн игроков.
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Холод из Арктики и снег придут в Москву
Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил предложение Украины соединить Балтийское и Черное моря.
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В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
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Модульный смартфон Fairphone 3 получил 10 баллов за ремонтоспобность
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Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
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Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
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Уходящий со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
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В студии нашли последнюю песню Юлии Началовой
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Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
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