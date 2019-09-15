Собравшиеся на митинг люди активно поддерживали Обогоева, который требовал отставки главы региона. Палача бурятского народа в отставку! - говорил Обогоев. На митинг в Улан-Удэ пришел и сам глава Бурятии Алексей Цыденов, передает корреспондент Znak.com.

с чего всё началось

Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.

Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

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