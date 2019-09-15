Политика
ИнтерфаксГлава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
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с чего всё началось
Собравшиеся на митинг люди активно поддерживали Обогоева, который требовал отставки главы региона. Палача бурятского народа в отставку! - говорил Обогоев. На митинг в Улан-Удэ пришел и сам глава Бурятии Алексей Цыденов, передает корреспондент Znak.com.Znak.com06:56
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Стихийный митинг и протесты. Что случилось на площади Советов в Улан-Удэ?
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